Россияне пытаются диверсифицировать экспорт на фоне западных санкций.

Российская компания "Русснефть" в этом месяце отправила первую партию нефти на грузинский новопостроенный нефтеперерабатывающий завод в Кулеви, пишет Reuters.

Танкер "Кайсери" 6 октября доставил более 105 тысяч тонн нефти сорта марки Siberian Light из российского черноморского порта Новороссийск в нефтяной терминал Кулеви.

Отмечается, что под руководством правящей партии "Грузинская мечта" Тбилиси углубил экономические связи с Россией. При этом отношения Грузии с западными партнерами наоборот значительно ухудшились.

Агентство отмечает, что Россия стремится диверсифицировать свой экспорт на фоне западных санкций, введенных из-за войны против Украины.

При этом для Грузии открытие первого нефтеперерабатывающего завода - попытка уменьшить зависимость от импорта топлива из России, Турции, Азербайджана, Румынии и Казахстана.

Завод начал работу в этом месяце, имея начальную мощность переработки около 1,2 млн тонн нефти в год или около 24 тыс. баррелей в день. К 2028 году завод планирует увеличить свою годовую мощность до 4 млн тонн, стремясь поставлять топливо как на экспорт, так и на внутренний рынок.

17 октября стало известно, что США и Индия провели продуктивные торговые переговоры. Представитель Белого дома тогда сообщил, что индийские нефтепереработчики уже сокращают импорт российской нефти на 50%. В то же время источники журналистов в Индии сообщили, что сокращение поставок российской нефти пока незаметно и может быть отражено в показателях импорта за декабрь и январь.

Российский "теневой флот" насчитывает от 600 до 1400 танкеров, из которых более 400 уже находятся под европейскими санкциями. После того, как ЕС примет 19-й пакет санкций это количество возрастет примерно до 560 судов.

