Во время боевых действий украинские защитники ликвидировали 18 российских оккупантов.

Силы обороны Украины освободили и полностью зачистили от российских захватчиков населенный пункт Безсаловка Сумской области. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"В операции были задействованы подразделения 33-го отдельного штурмового полка и 24-го отдельного штурмового батальона. Во время боевых действий украинские воины ликвидировали 18 российских захватчиков. Вооруженные Силы Украины продолжают и в дальнейшем уничтожать врага и приближают справедливый мир для нашего государства", - добавили в Генштабе.

Ситуация на Сумщине: что надо знать

19 июля аналитики DeepState сообщили озахвате российскими оккупантами населенного пункта Яблоновка в Юнаковской сельской общине Сумского района Сумской области. Также тогда эксперты отмечали продвижение РФ в других населенных пунктах области.

Уже 25 июля DeepState сообщили об освобождении Силами обороны населенного пункта Кондратьевка в Сумской области. Отмечается, что во время украинской операции было ликвидировано три батальона врага.

