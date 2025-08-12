В Запорожской области и на Харьковщине Силы обороны сохраняют позиции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Сумщине уже освобождены 6 из 18 оккупированных россиянами точек. Об этом он сказал во время общения с журналистами, комментируя ситуацию на фронте.

"Сумщина. Там было у нас 18 точек – оккупированных сел или важных точек. Шесть освобождены. То есть мы продвигаемся вперед. Это хорошие новости. В двух точках вышли на границу с Российской Федерацией. Я думаю, что там более-менее позитив. Утром мне доложили Апостол и Сырский. Зачистили еще 900 метров на Сумщине возле нескольких пунктов до границы", – отметил глава государства.

По его словам, в Запорожской области Силы обороны "сохраняют позиции".

"Луганская область. Не скажу, какие подразделения, и не скажу, где именно, потому что мероприятия еще продолжаются, но мы продвинулись на один километр вглубь позиций противника. Харьковское направление – стоим", – информировал Зеленский.

Он отметил, что самая сложная ситуация – Краматорск, Доброполье-Краматорск.

"Что там произошло? Группы русских продвинулись около 10 километров в нескольких точках. Все они без техники, только оружие в руках. Некоторые уже найдены, частично уничтожены, частично взяты в плен. Других также найдем и уничтожим в ближайшее время. Задача этого продвижения нам понятна. До 15 августа сформировать определенное информационное пространство, перед встречей Путина с Трампом, особенно в американском пространстве, что Россия идет вперед, продвигается, а Украина теряет", – отметил глава государства.

Война в Украине: ситуация на фронте

Генеральный штаб Украины сообщил, что украинские военные освободили от российских оккупантов населенные пункты Степное и Новоконстантиновка в Сумской области.

В Донецкой области россияне пытаются развить успех в направлении трассы Доброполье-Краматорск, фиксируясь в районе Нововодяного и Петровки, отмечали аналитики DeepState во вчерашнем сообщении. Враг прощупал слабые места для дальнейшего движения, которыми и будет пользоваться, чтобы осуществить подобные попытки, говорилось в сообщении проекта. Отмечалось, что обстановка складывается довольно хаотично, ведь враг, найдя бреши в обороне, просачивается в глубину, пробует быстро закрепляться, накапливаться для дальнейшего продвижения.

