Скорость солнечного ветра все еще останется высокой.

Магнитная буря, которая длилась с 16 октября, прекратилась и сегодня, 22 октября, магнитное поле Земли будет довольно спокойнм. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По словам специлистов, высокоскоростной поток из корональной дыры на Солнце начинает ослабевать. Ожидается, что параметры солнечного ветра медленно вернутся к фоновому уровню в течение 22 и 23 октября.

Хотя скорость солнечного ветра останется высокой, сегодня еще возможны периоды активности, но геомагнитная обстановка останется преимущественно спокойной.

По данным "Метеоагента", К-индекс будет на уровне до 3, а магнитная буря начниается с отметки 5.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури возникают, когда потоки заряженных частиц от Солнца взаимодействуют с магнитным полем Земли. Такие возмущения чаще всего связаны с солнечными вспышками и выбросами корональной массы. Когда частицы достигают нашей планеты, они вызывают колебания в магнитосфере, что может влиять не только на технику, но и на самочувствие людей.

Считается, что во время магнитных бурь у метеозависимых людей нередко возникают головные боли, слабость, раздражительность, скачки давления или проблемы со сном. Особенно чувствительно реагируют те, у кого есть сердечно-сосудистые или хронические заболевания.

