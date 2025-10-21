Регулярное очищение - это не только о красоте, но и о здоровье кожи головы.

Мытье головы - это дело, которое легко отложить на потом. Надо намылить волосы, смыть, нанести кондиционер, а затем высушить кудри. Вся эта рутина отнимает кучу времени и быстро надоедает.

Однако за затяжными перерывами между мытьем стоит риск, что волосы и кожа головы могут начать "сигнализировать" о нехватке ухода. Дерматологи рассказали Real Simple, как понять, что вы затянули с мытьем головы. Обратите внимание на следующие признаки:

Волосы выглядят и ощущаются жирными

Кожа головы постоянно вырабатывает кожное сало - себум. Когда вы моете волосы слишком редко, жир накапливается. По словам дерматолога Гэдли Кинг, это может не только придавать волосам неопрятный вид, но и вызывать неприятный запах.

Зуд и раздражение кожи головы

Избыток себума не только создает жирный блеск, но и провоцирует зуд и воспаление. Если зуд случается регулярно, стоит пересмотреть график мытья.

"Хотя кожное сало действует как естественный увлажнитель, оно также является мощным притягивателем грязи, пыли и других загрязнителей окружающей среды. Это то, на чем размножаются бактерии, грибки и дрожжи, что приводит к раздражению кожи головы", - пояснила доктор Джоди ЛеДжерфо.

Появляются шелушение или перхоть

Шелушение почти всегда сопровождается жирностью и зудом. Когда волосы моют редко, себум создает благоприятную среду для развития дрожжевых грибков, которые вызывают себорейный дерматит, отмечает доктор Кинг. Если перхоть не исчезает даже после мытья, стоит попробовать лечебный шампунь с противогрибковыми компонентами.

Ухудшаются имеющиеся проблемы с кожей головы

Недостаточное мытье может усугублять воспалительные процессы. При себорейном дерматите или хроническом зуде нерегулярное мытье только усугубляет ситуацию, предупреждает трихолог София Эммануэль.

Накапливается остаток средств для волос

Знаменитая стилистка ТерраРоуз Пунчерелли говорит, что легко замечает клиентов, которые не промывают волосы достаточно хорошо. На волосах остается липкий, нерастворимый слой продуктов. Это могут быть остатки шампуней, кондиционеров, кремов, гелей или масел.

Пунчерелли советует мыть голову дважды: первое мытье нужно для удаления грязи и себума, второе - для очищения волос по всей длине.

Волосы начинают выпадать

Неожиданно, но жидкое мытье может провоцировать выпадение. Исследование, опубликованное в Skin Appendage Disorders (2021), показало, что меньшая частота мытья связана с повышенным риском потери волос.

Доктор Кинг объясняет, что накопление себума, пыли и загрязнений может вызвать воспаление, а оно - выпадение. ЛеДжерфо добавляет, что избыточный слой жира затрудняет проникновение влаги в волос, из-за чего он становится ломким.

Волосы выглядят плоскими и тусклыми

Когда кожа головы перегружена жиром и средствами, волосы теряют объем. "Многие современные средства для волос содержат силиконы и другие герметичные вещества, которые могут прилипать к волосам и коже головы. Если их регулярно не смывать, эти накопления могут утяжелять волосы, что приводит к потере объема и подвижности.

Вы просто чувствуете себя неопрятно

Вес имеет и психологический аспект. Чистые волосы имеют значительное влияние на самооценку, отмечает доктор Кинг:

"Волосы часто рассматриваются как отражение личной гигиены и привычек ухода за собой. Недостаточное мытье волос может привести к неприятному запаху и общей нечистоте, что может негативно повлиять на то, как люди воспринимают себя и как их воспринимают другие".

Напомним, ранее УНИАН публиковал список причесок, которые быстро помогут освежить образ.

