Навроцкий отметил, что Польша уже много лет помогает Украине экономически и дипломатически.

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что польские солдаты не будут погибать в Украине. Об этом сообщает Polska Agencja Prasowa SA.

Отмечается, что во время Четвертой международной конференции "Между информацией и дезинформацией" в городе Томашув-Любельски Навроцкий отвечал на вопросы молодежи из местных средних школ. Несколько вопросов коснулись польской безопасности, в том числе опасений начала войны в стране.

"Я сделаю все, чтобы война не началась в Польше", - сказал президент Польши.

Навроцкий также напомнил, что в своей предвыборной кампании он гарантировал, что польские солдаты не будут отправлены в Украину. Он заверил, что будет придерживаться этой позиции, но добавил, что Варшава уже много лет помогает Украине экономически и дипломатически.

Кроме того, президент Польши заявил, что его задача - сделать все возможное, чтобы война не коснулась его страны. Он отметил, что Польша будет достаточно сильной, чтобы никто не решился напасть на нее.

Польша может арестовать Путина, если он полетит через страну

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что не может гарантировать, что независимый польский суд не прикажет правительству сопровождать самолет российского диктатора Владимира Путина для его передачи суду в Гааге, если он будет пролетать через Польшу. Отмечается, что ордер Международного уголовного суда обязывает государства-члены суда арестовать главу Кремля, если он ступит на их территорию.

В Reuters добавили, что российской делегации придется пролететь через воздушное пространство как минимум одной страны Европейского Союза. Все страны ЕС являются членами МУС, но Венгрия находится в процессе выхода из состава суда.

