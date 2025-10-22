Чтобы сегодняшний день прошел счастливо, узнайте интересные факты о его обычаях.

Дата 22 октября известна многими торжествами и интересными событиями. Православные верующие в эту дату чествуют известного украинского святого, а по украинским верованиям принято много трудиться. Чтобы привлечь в свою жизнь счастье, запомните, какой сегодня праздник и какие у него есть обычаи.

Какой сегодня праздник церковный

Храмы, которые перешли на новый календарь, проводят богослужения в честь митрополита Рафаила Киевского, епископа Аверкия Иерапольского и священномученика Александра.

Некоторые верующие еще помнят, какой сегодня церковный праздник был по старому стилю. Это день памяти апостола Якова Алфеева, а также ветхозаветных святых Авраама и его племянника Лота.

Какой сегодня праздник в мире

В США и на всей планете отмечается День медицинского ассистента. Эта недооцененная профессия заслуживает признания, ведь их работа не так заметна, но незаменима.

Еще 22 октября проводится День людей с пороками речи, призывающий общество быть терпимыми к тем, кто испытывают трудности в коммуникации.

Остальные праздники сегодня, которые имеют всемирный масштаб, это День клавиши Caps Lock, День австрийского вина и День орехов.

Именинниками этого дня являются такие известные люди - композитор Ференц Лист, актер Кристофер Ллойд, актрисы Сара Бернар, Джоан Фонтейн и Катрин Денев, футболист Арсен Венгер.

Какой сегодня праздник в Украине

22 октября родилось немало украинских знаменитостей - военный УНР Аверкий Гончаренко, писатель Виктор Петров, кинооператор Вилен Калюта, актриса Анна Кошмал и военнослужащий ВСУ, Герой Украины Павел Сбитов.

Неизвестно, чтобы был какой-то праздник сегодня в Украине. Однако неофициально можно поздравить помощников врачей.

Какой праздник 22 октября в народе

Если взглянуть на народные приметы, то вот как они описывают сегодняшний день:

пошел снег - декабрь будет с заморозками;

если ночью не видно звезд, то до конца месяца ждите много дождей;

утренний туман сулит оттепель;

если прогремел гром, то ожидается непогода.

По поверьям считается, что сегодня праздник семьи. По возможности дату стоит провести с родными, поговорить по душам и простить все обиды.

22 октября полагается много работать по дому, заниматься уборкой, готовкой, стиркой. Наши предки чистили и окуривали хозяйственные помещения, убирали гнилые продукты и ставили новую консервацию. Считается, что трудолюбивые люди будут очень счастливыми.

Что нельзя делать сегодня

Чтобы не навлечь неприятности, не стоит никого судить, обзывать, обвинять в своих проблемах. Не рекомендуется в праздник сегодня отправляться в далекое путешествие и поднимать тяжелые вещи.

