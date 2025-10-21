В городе насчитали около 20 прилетов.

Россия осуществила массированную дроновую атаку по Новгород-Северскому Черниговской области, известно о четырех погибших и семи пострадавших. Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram.

"Массированная атака на Новгород-Северский. Россияне ударили "шахедами" - около 20 прилетов. Уже известно о четырех погибших. Все гражданские - двое мужчин и две женщины", - отметил Чаус.

Также он сообщил еще о семи пострадавших от этой атаки, которые уже обратились за медицинской помощью.

"Среди них - ребенок, 10-летняя девочка, ее транспортируют в детскую областную больницу. Один раненый в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести", - написал глава ОВА.

По словам Чауса, в городе - много разрушений.

Вражеские атаки на Черниговскую область

Ночью, 21 октября, россияне атаковали Черниговскую область - были попадания в объект теплоснабжения и энергообъект в двух общинах. Оккупанты также атаковали ударными беспилотниками.

Сообщалось об отключении электроснабжения в Чернигове и северной части области.

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал, что Чернигов и объекты КП "Черниговоблэнерго" обесточены. По его словам, сегодня утром работники водоканала начали запуск объектов предприятия под альтернативные источники питания. В отдельные районы организован подвоз воды.

