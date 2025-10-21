Россия осуществила массированную дроновую атаку по Новгород-Северскому Черниговской области, известно о четырех погибших и семи пострадавших. Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram.
"Массированная атака на Новгород-Северский. Россияне ударили "шахедами" - около 20 прилетов. Уже известно о четырех погибших. Все гражданские - двое мужчин и две женщины", - отметил Чаус.
Также он сообщил еще о семи пострадавших от этой атаки, которые уже обратились за медицинской помощью.
"Среди них - ребенок, 10-летняя девочка, ее транспортируют в детскую областную больницу. Один раненый в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести", - написал глава ОВА.
По словам Чауса, в городе - много разрушений.
Вражеские атаки на Черниговскую область
Ночью, 21 октября, россияне атаковали Черниговскую область - были попадания в объект теплоснабжения и энергообъект в двух общинах. Оккупанты также атаковали ударными беспилотниками.
Сообщалось об отключении электроснабжения в Чернигове и северной части области.
Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал, что Чернигов и объекты КП "Черниговоблэнерго" обесточены. По его словам, сегодня утром работники водоканала начали запуск объектов предприятия под альтернативные источники питания. В отдельные районы организован подвоз воды.