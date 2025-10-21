Мужчина потерял важного для себя человека.

Украинский телеведущий и участник романтического реалити "Холостяк-9" Никита Добрынин сообщил о горе в своей семье.

В своем Instagram-аккаунте мужчина поделился трагическим известием о смерти дедушки - человека, который заменил ему отца. Они были настолько близки, что у Добрынина было ощущение, будто его сердце "частично бьется" и в нем:

"Ты не был, ты навсегда останешься лучшим дедушкой, отцом, которого я никогда не знал, самым мудрым в воспоминаниях своего правнука. Именно ты научил меня отделять зерна от плевел, ценить каждый день, петь, когда весело и когда плохо. Беречь свою и родственную душу рядом. Буду любить безгранично всем сердцем".

Как сообщал УНИАН, вчера стало известно о смерти лидера и основателя популярной украинской группы Green Grey Андрея "Дизеля" Яценко. Он ушел из жизни в возрасте 55 лет.

