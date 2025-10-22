Сержант Стабби стал настоящей знаменитостью за свой героизм и силу духа.

В июле 1917 года на территорию Йельского университета забрел пес, пока там проходил подготовку 102-й полк 26-й пехотной дивизии США. Это незначительное событие позже переросло в историю героизма, о которой люди вспоминают до сих пор.

Американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для Forbes рассказал о знаменитом сержанте Стабби. Это единственная в истории собака, которой было присвоено воинское звание сержанта.

Как сержант Стабби оказался на фронте

Трэверс отметил, что этот пес, вероятнее всего, был дворняжкой. Тем не менее он сразу же завоевал сердца американских солдат и они назвали его Стабби.

У Стабби был тигровый окрас и короткий хвост. Точно неизвестно, какой он был породы, но считается, что он был помесью бостон-терьера и питбультерьера.

Трэверс поделился, что больше всего со Стабби сблизился рядовой Джон Роберт Конрой. Когда солдат нашел этого пса еще щенком, его полк проходили подготовку к предстоящему отправлению во Францию в разгар Первой мировой войны.

Биолог добавил, что Стабби быстро освоил ритм лагерной жизни. Очевидцы рассказывали, что пес научился маршировать в ногу с солдатами и даже отдавать честь (поднимать лапу).

Когда пришло время отправлять полк в Европу, рядовой Конрой столкнулся с проблемой - собак не допускали на транспортные средства для перевозки войск, рассказал Трэверс. Фактически, США даже не разработали официальных программ обучения военных собак до Второй мировой войны.

Как гласит легенда, рядовой Конрой пронес Стабби на борт корабля, спрятав его под своим пальто. Тем не менее пса совсем скоро заметил командир солдата. Как и было приучено в лагере, Стабби отдал честь, после чего пес мгновенно завоевал расположение командира, который разрешил ему остаться.

Героизм сержанта Стабби

Позже рядовой Конрой и Стабби прибыли во Францию, где сразу оказались в окружении грязи, шума и жестоких боев, поделился Трэверс. Удивительно, но псу удалось быстро адаптироваться. Военные собаки еще не были официальной частью военных операций в США, но это не помешало Стабби найти себе роль в 102-м пехотном полку.

Когда солдат получал ранение в нейтральной зоне или в окопах противника, Стабби быстро находил его. Пес научился прислушиваться к крикам и лаять, чтобы предупредить медиков о местонахождении раненых военных. Чтобы успокоить раненых солдат, Стабби лежал рядом с ними.

Кроме того, Трэверс напомнил, что именно Стабби в случае газовых атак противника подавал сигнал тревоги. Пережив первую подобную атаку пес стал очень чувствительным к характерному запаху иприта, после чего начал кусать солдат за ноги, чтобы предупредить их об опасности. Более того, Стабби позже даже получил собственный противогаз.

Также Стабби раньше всех слышал свист вражеских артиллерийских снарядов, что позволяло солдатам вовремя укрыться от огня, добавил Трэверс. Однажды пес, по словам американских ветеранов, заметил немецкого солдата в американской форме, пробирающегося с картой через окопы союзников. Когда мужчина окликнул Стабби, тот зажал уши и начал лаять, после чего шпион бросился бежать. Прежде чем шпион успел скрыться, пес бросился на него и вцепился в ногу, не отпуская, пока не прибыли американские солдаты, чтобы задержать его.

Возвращение сержанта Стабби домой

После освобождения французского города Шато-Тьерри, по некоторой информации, местные женщины выразили свою благодарность, сшив для Стабби маленькое пальто из замши. Оно было вышито знаками отличия полка и позже покрылось нашивками, медалями и сувенирами от благодарных солдат.

После завершения Первой мировой войны в 1918 году Стабби вернулся в США вместе с рядовым Конроем и был встречен как герой. Пес участвовал в парадах и даже встречался с тремя президентами США.

Трэверс отметил, что Стабби получил, в частности, две полосы за ранения, золотую медаль от Общества защиты животных, два Пурпурных сердца, а также почетное звание - сержант.

После смерти в 1926 году останки Стабби решили сохранить, рассказал Трэверс. Конрой передал пса в дар Музею Американского Красного Креста, где он пробыл более десяти лет, пока не был возвращен обратно под его опеку. Более того, Конрой и останки Стабби пережили пожар в доме в 1954 году, а два года спустя ветеран передал его останки в дар Смитсоновскому институту, где они находятся и по сей день.

Трэверс подчеркнул, что маленькая униформа Стабби по-прежнему цела, а его медали блестят под светом музейных ламп.

Действительно ли собаки способны читать мысли людей

Ранее ученые ответили, могут ли собаки читать мысли людей. Выяснилось, что собаки обладают чрезвычайной эмоциональной интеллектуальностью.

Собаки могут реагировать на эмоциональный тон голоса человека. Ученые отметили, что сканирование мозга показало, что эмоционально окрашенные звуки - смех, плач, сердитый крик - активируют слуховую кору и миндалину собак - части мозга, которые отвечают за обработку эмоций.

Кроме того, собаки умеют "читать" лица. Когда им показывают изображения человеческих лиц, у них фиксируется повышенная мозговая активность.

