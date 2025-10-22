Бензин не только играет важную роль в процессе сгорания, но и служит для охлаждения некоторых компонентов топливной системы, говорится в материале.

Независимо от того, забыли ли вы заправить авто или просто хотите сэкономить, окончание топлива не идет на пользу двигателю. Кроме того, это может быть вредным и для вас.

Об этом сообщает новостной сайт Jalopnik, который специализируется на автомобильной тематике. Отмечается, что топливо не только играет важную роль в процессе сгорания, но и служит для охлаждения некоторых компонентов топливной системы.

"Например, топливный насос (который отвечает за перекачку бензина из бака в двигатель) может начать нагреваться, когда бак почти пустой. Для нормальной работы насоса необходимо постоянное снабжение бензином. Если поставка топлива слишком уменьшается, насос начнет перекачивать воздух, что может привести к значительным повреждениям", – объясняют авторы.

Но ситуация может быть еще хуже, если автомобиль старый, а на дне топливного бака за многие годы накопился мусор. Когда насос будет пытаться всосать топливо, осадок, накопившийся на дне, может попасть в систему и привести к засорению.

По данным Kelly Blue Book, замена топливного насоса обойдется вам в сумму от 390 до 900 долларов (речь о рынке США, – ред.).

Исчерпание топлива также может повредить двигатель и каталитический нейтрализатор. В материале сказано, что современные двигатели способны во время работы точно регулировать такие параметры, как конкретное соотношение топлива и воздуха. Поэтому когда бензин заканчивается, в цилиндры поступает недостаточное количество топлива, и это нарушает соотношение смеси и вызывает пропуски зажигания.

"Неправильная работа двигателя – это уже довольно плохо, поскольку пропуски зажигания могут вызвать неровное ускорение и нестабильную работу на холостом ходу, но может быть и хуже. ECM (модуль управления двигателем) получает данные от различных датчиков вокруг двигателя. Когда цилиндры начинают пропускать зажигание, ECM регулирует топливную смесь, добавляя больше топлива. Проблема заключается в том, что если бак пустой, больше топлива подать невозможно, и это может привести к так называемому детонационному стуку двигателя", – отмечают авторы.

Ресурс объясняет, что этот звук – результат столкновения волн давления в цилиндре в неправильный момент. И со временем это может вызвать серьезные внутренние повреждения.

Пропуски зажигания также могут быть причиной попадания топлива в каталитический нейтрализатор. Это компонент выхлопной системы, который превращает токсичные вещества в менее вредные, прежде чем они попадают в выхлопную трубу автомобиля.

"Если в каталитический нейтрализатор попадает слишком много несгоревшего топлива, это может привести к перегреву детали, что может привести к значительным повреждениям и дорогостоящему ремонту", – констатирует Jalopnik.

