По данным СМИ, водители могут залить не более 20 литров бензина АИ-92, но не всем везет.

Бензиновый кризис в России набирает обороты вследствие ударов украинских дронов по тамошним НПЗ. На автозаправочных станциях "Байкальской региональной компании" (БРК) в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье остановили свободную продажу бензина, введя ограничения на продажу топлива в одни руки.

Об этом сообщает Mosсow Тimes со ссылкой на российские СМИ. Отмечается, что с 21 октября на АЗС сети продают не более 20 литров бензина АИ-92 "в одни руки".

Как заявили в самой БРК, ограничения ввели на неопределенный срок из-за перебоев с отгрузкой бензина со стороны основных поставщиков – "Роснефти" и "Газпрома".

Ограничения на заправках БРК коснулись Иркутска и Ангарска, столицы Бурятии Улан-Удэ и Заиграевского района Бурятии.

"В субботу (18 октября) муж не смог найти 95-й. Нигде. Заливал 100-й. А на 92-й была огромная очередь, не смог продраться", – пожаловалась, в частности, одна из жительниц Ангарска.

Не более 20 литров можно теперь залить и на заправках сети "Корс" в Чите и Забайкальском крае, рассказывают местные жители российским медиа.

Перебои возникли и на заправках "Газпромнефти" в Красноярске, рассказал местный журналист Дмитрий Полушин. Он говорит, что на АЗС выстроилась очередь на покупку бензина марки АИ-92:

"На кассе говорят: вам повезло, вы последний, кому достался 92-й бензин. А тут еще цены рублей по 58 за литр. Остальные просто разворачивают".

Издание констатирует, что дефицит бензина наблюдается как минимум в 57 регионах РФ. По оценкам Международного энергетического агентства, в результате ударов ВСУ по российским НПЗ объемы переработки сырья в РФ обвалились примерно на 10%, до 5 млн баррелей в сутки.

Бензиновый кризис в Российской Федерации

Систематические удары украинских беспилотников по российским НПЗ привели к дефициту бензина в РФ и скачку биржевых цен на него до исторических максимумов.

В первой декаде сентября 2025 года о дефиците и вынужденной остановке работы АЗС сообщали в Нижегородской, Ростовской, Рязанской областях и во временно оккупированном Крыму.

На временно оккупированном полуострове даже ввели ограничения по продаже топлива "в одни руки".

Бороться с дефицитом топлива РФ планирует за счет его импорта. Для этого Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) временно ввел нулевые ставки ввозной пошлины на бензин, топливо для реактивных двигателей, дизельное топливо.

Кроме этого, российское правительство планирует утолить топливный спрос внутреннего рынка за счет продажи спиртового бензина и использования топливной присадки, запрещенной с 2016 года.

