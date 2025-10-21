Прощание с ним состоится 23 октября.

55-летний основатель и лидер группы Green Grey Андрей "Дизель" Яценко умер в результате сердечной недостаточности.

Об этом говорится в официальном заявлении группы в социальной сети Facebook. Согласно сообщению, сердечная недостаточность артиста была вызвана ишемической болезнью сердца, оно перестало биться в 09:00 понедельника, 20 октября:

"Основатель Green Grey и неутомимый Артист остался в сердцах целого поколения, которое выросло на его энергии, подарив творческую жизнь многим молодым звездам".

Прощание с Андреем Яценко будет проходить с 09:00 до 11:30 23 октября в "Доме Кино" Национального союза кинематографистов Украины. Адрес: улица Саксаганского, 6, Киев.

Как известно, группа Green Grey стала культовой для Украины благодаря тому, что первой соединила рок, электронику и хип-хоп в собственном, узнаваемом звучании. В 1990-х они стали символом эпохи перемен - голосом городской молодежи, которая искала свободу, стиль и драйв.

Смерть Андрея Яценко оплакивают не только преданные фанаты группы, которые росли на их песнях, но и известные музыканты и украинские артисты.

