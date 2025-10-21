Эксперты по кошачьему поведению рассказали, почему кот лижет лицо хозяину, и стоит ли этому радоваться.

Кошки обожают вылизываться - на это уходит до 8% их бодрствования. Они даже могут "умывать" других животных, а некоторые питомцы проявляют особое внимание к людям. Почему кошка лижет руки, когда ее гладишь, или лицо, и что она этим хочет сказать - у экспертов есть несколько версий, хотя точно они не знают.

Что значит, когда кошка облизывает хозяина

Единой причины, почему кошка лижет лицо или руки хозяина, нет. Однако существует три основные теории такого поведения:

коты демонстрируют свое доверие к вам;

получают биохимическую информацию с вашей кожи;

маркируют вас как еще одно из своих владений.

Давайте разберем эти версии по порядку.

Теория 1 - доверие

Есть вероятность, что кошка лижет вас, чтобы показать, что доверяет, или, во всяком случае, не видит в вас конкурента. "Подобно этому питомцы лижут друг друга - это называется аллогруминг, то есть, взаимное ухаживание", - объясняет эксперт по психологии животных с 25-летним клиническим опытом Дэвид Сэндс (David Sands).

По словам специалиста, кошка учится этому у своей матери, будучи еще маленьким и слепым котенком, а мама-кошка таким образом умывает дитя и укрепляет социальные связи. Во взрослом возрасте кошки лижут только тех сородичей, которым доверяют, и которые не являются их конкурентами. Такое доверительное поведение может переноситься на человека - вот почему кошка лижет шею хозяина или лицо.

Однако, если кошка облизывает вас - не является положительным признаком привязанности, а просто не является отрицательным признаком (что для кошки уже хорошо), пишет Science Focus.

Теория 2 - биохимия

Ответ на вопрос, почему кошка облизывает руки хозяина, прост: кошке интересен запах ваших рук.

"Вкусовые рецепторы кошек настолько чувствительны, что они могут улавливать запахи нашей кожи, в том числе феромоны других животных, - говорит Сэндс. - Возможно, на ваших руках остались следы соли, увлажняющего крема или того, что вы только что ели. Для кошек все это интересные запахи, и лизание позволяет им их проверить".

Теория 3 - "Это мое"

По словам Сэндс, кошки "являются машинами для запахов от головы до хвоста". А какой запах они любят больше всего? Конечно, свой собственный и поэтому считают, что он должен заменить все остальные. Именно поэтому кошка может лизать себя после того, как вы ее погладили. "Это чисто для того, чтобы избавиться от вашего запаха! ", - говорит он.

Когда же кошки вылизывают других питомцев или людей, они смывают посторонные запахи и меняют их на свой. Это их способ маркировать и говорить: "Это мое! Ты принадлежишь мне!"

Люди всегда думают, что кошки так выражают свою любовь, но на самом деле эти животные - очень властные существа: чем больше они могут потереться о вас и оставить свой запах, тем лучше.

