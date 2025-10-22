Схожесть галстука с российским флагом возбудила кремлевскую пропаганду.

Представитель Пентагона Шон Парнелл резко ответил журналисту о цветах галстука его шефа Пита Гегсета, которые напоминают флаг России, пишет издание HuffPost.

Журналист этого издания С.Э. Датей спросил у Парнелла о галстуке Гегсета, который он выбрал на встречу в Белый дом, когда с визитом туда прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

В статье говорится, что его сходство с флагом России возбудило кремлевскую пропаганду. Поэтому журналист поинтересовался о происхождении галстука, на что услышал ответ от представителя Пентагона:

Видео дня

"Его твоя мамочка купила - это патриотический американский галстук, идиот".

Сообщается, что журналист также уточнил, знает ли Гегсет о кодексе флага США, который запрещает использовать флаг в качестве одежды.

"Если любить свою страну настолько, чтобы представлять ее с головы до ног, что является преступлением в глазах левого блога под названием HuffPost, то считайте министра Гегсета виновным. Он патриот, который уважает эту страну и наш флаг", - сказала другая пресс-секретарь Пентагона.

Встреча Трампа и Путина: последние заявления

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не хочет проводить с российским диктатором Владимиром Путиным бесполезную встречу. Он добавил, что посмотрит что будет дальше. Пока что, по его словам, он не принял окончательного решения. При этом, Трамп снова напомнил, что за неделю потери обеих сторон составляют от 5 до 7 тысяч солдат.

Также мы писали, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто говорит, что информация об отмене саммита президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина не соответствует действительности. Сийярто отметил, что с момента объявления о проведении мирного саммита в Будапеште было очевидно, что многие сделают все возможное, чтобы помешать его проведению. При этом он намекнул, что саммит лидеров США и России таки состоится, хотя и не уточнил, когда именно.

Вас также могут заинтересовать новости: