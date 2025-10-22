Кот в свитере на снимках выглядит мило, но одежда может быть опасной для животного.

В социальных сетях можно увидеть множество фотографий с котами в свитерах. Некоторые пользователи считают милыми такие фото. Ветеринар Лорен Демос рассказала, действительно ли котам нужно носить свитера и другую теплую одежду и нравится ли котам она, пишет Catster.

Ветеринар отметила, что котам не нужны свитера, потому что они имеют шерсть, которая согревает их, и, как правило, они не любят их носить. То есть, ношение свитеров является неестественным для котов, и, скорее всего, они предпочитают не надевать их.

В материале отмечается, что коты имеют естественную способность регулировать температуру своего тела, поэтому свитер не нужен, поскольку он препятствует этому процессу, покрывая шерсть и кожу.

Хотя котик в свитере и выглядит мило, но одежда может стать причиной перегрева организма кота. В результате, есть риск, что кот получит тепловой удар. Более того, одежда может мешать движениям животного, из-за чего кот рискует получить травму. Например, кот может запутаться в свитере, а на улице - зацепиться за ветку дерева или другой предмет, застрять или, еще хуже, задохнуться.

Однако, как говорится в статье, исключением могут быть коты породы сфинкс или петерболд. Коты без шерсти легче замерзают, но даже им не нужны свитера. Просто держите их в помещении, если на улице холодно.

Например, ветеринары могут посоветовать надевать коту комбинезон или кофточку после операции. Это необходимо, чтобы предотвратить лизание котом места разреза и помочь ему сохранить тепло во время восстановления.

Если вы решили приобрести свитер для домашнего любимца, тогда одежда должна подходить животному по размеру - она не должна быть слишком тесной или свободной. Если одежда тесновата, это вызовет у кота дискомфорт и он будет пытаться ее снять. Если же одежда слишком большая, то животное может ее легко снять.

Интересные факты о котах

Ранее УНИАН сообщал, что эксперты предполагают, что кот лижет лицо или руки хозяина по нескольким причинам. Таким образом, кот демонстрирует хозяину свое доверие, так он получает биохимическую информацию с кожи и, возможно, так они маркируют человека как часть своей собственности.

Также мы писали, что ветеринар Майя Платис поделилась, что кот будит хозяина своим мяуканьем рано утром по нескольким причинам. Коты любят соблюдать режим, поэтому это может быть их привычка. Также частая причина мяуканья в 5 утра - голод. Однако, кот может будить хозяина и из-за того, что скучает или испытывает дискомфорт.

