По его мнению, украинцы выбирают популистов, поэтому он за то, чтобы во власти были только военные.

Украинский музыкант и лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка поделился, каким видит будущее Украины. Свое мнение он высказал в интервью Апостроф TV.

По мнению музыканта, проблема граждан в стране заключается в том, что они выбирают популистов. Скрипка привел пример, что девушки в подавляющем большинстве выбирают мужчин, которые им на уши навешивают, а они потом с таким человеком живут.

"Или нормальные мужчины выбирают какую-то левую фифу с надутыми губами", - добавил он.

То есть, по его мнению, люди не смотрят в суть вещей и не могут знать, что человек может нормально сделать, а что - нет. Поэтому, он сомневается, что сильные политики могут прийти к власти в этой ситуации.

"Ну или будет какой-то военный переворот, я не знаю, и поставят классного военного. Вот я за военный переворот. Чтобы поставить нормального военного или даже допустить к политике только военных. Все! Вот кто прошел боевые действия", - поделился Скрипка.

В качестве примера музыкант указал командующего Силами беспилотных систем Роберта "Мадьяра" Бровди и волонтера Сергея Стерненко, которых "знают миллионы".

"И то их надо проверять. Мы же не знаем: есть образ медийный, и надо проверить. Вот таких людей только и допускать в политику: в Верховную Раду и тому подобное. Кто воевал. Ну и то, кто будет проверять: кто за бабки зайдет, кто не за бабки?", - высказал мнение певец.

Ранее УНИАН сообщал, что народный депутат, секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что никаких 3 000 крылатых ракет у нас не будет, как это анонсировал президент Украины Владимир Зеленский в ноябре прошлого года. Он добавил, что такая задача была нереалистичной еще с самого начала. В частности, по словам Костенко, причина в стоимости такого количества крылатых ракет.

Также мы писали, что военный эксперт Иван Ступак считает, что для Покровска возникла угрожающая ситуация. Он не исключает, что Силам обороны Украины возможно придется оставить свои позиции. Ступак отметил, что карман вокруг Покровска уже равен 10 км. По его мнению, это критический показатель. Военным, возможно, придется оставить те позиции, которые еще находятся под их контролем, чтобы не попасть в окружение.

