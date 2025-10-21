Эксперты говорят, что техническое обслуживание фуникулера не проводилось должным образом.

Эксперты Португалии опубликовали предварительный отчет об аварии фуникулера Глория в Лиссабоне, в которой погибли 16 человек. В отчете описаны недостатки, которые имел этот транспорт. Главная среди них - техническая непригодность кабеля, который должен был удерживать вагон, пишет ВВС.

Отмечается, что Португальское бюро расследований авиационных и железнодорожных аварий обнаружило, что оборвавшийся кабель, который стал причиной аварии, был дефектным и "не был сертифицирован для перевозки пассажиров".

В отчете сказано, что кабель был технически непригодным. Он был приобретен в 2022 году компанией Carris, которая управляет общественным транспортом Лиссабона. Теперь компания утверждает, что уволила руководителя по обслуживанию фургонов и трамваев.

В отчете также сказано, что инженеры Carris не проводили технадзора и не тестировали кабель перед установкой. Также в отчете говорится, что система экстренного торможения, не работала должным образом и никогда не проверялась заранее.

Однако вся эта информация является "неполной" и требует дальнейших тестов и анализа.

Мэр Лиссабона Карлуш Моедаш заявил телевидению SIC, что отчет "подтверждает, что трагедия... была вызвана техническими, а не политическими причинами".

В заявлении компании Carris отмечается, что "пока невозможно утверждать, связаны ли несоответствия в использовании троса с аварией". В компании ссылаются на отрывок из отчета, в котором отмечается, что те же тросы использовались на фуникулере Глория в течение 601 дня без инцидентов.

Подготовка полного отчета займет около 11 месяцев. Если на это потребуется больше времени, вместо этого будет опубликован более подробный промежуточный отчет.

Тем временем все канатные дороги Лиссабона получили приказ остановить работу до проведения необходимых проверок безопасности. В частности, будут проверяться тормозные системы, чтобы выяснить, смогут ли они остановить вагоны в случае сбоя троса, чего не произошло во время аварии.

Авария на фуникулере Глория

Напомним, что авария на популярном среди туристов фуникулере "Глория" произошла 3 сентября. Вагон сошел с рельсов и врезался в здание 3 сентября. Погибли 16 человек, среди них 11 туристов. В том числе среди погибших был украинец 1971 года рождения. Еще 20 человек получили ранения.

