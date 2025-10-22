Эти девять продуктов никогда не должны попадать в канализацию

Масло, кофейная гуща и макаронные изделия являются причиной худших засоров и никогда не должны попадать в канализацию.

Существует несколько видов кухонных отходов, которые не должны попадать в канализацию, чтобы не привести к проблемам, которые будет сложно и дорого решить, пишет cnet.com.

Эти остатки могут казаться безвредными, если попадут в раковину в небольших дозах или с большим количеством проточной воды. Но некоторые из них медленно накапливаются со временем или высыхают, образуя засоры. Это приводит к постоянному засорению слива или дорогостоящей сантехнической аварии. Но если знать, что именно не надо выбрасывать в раковину, то можно значительно сэкономить на оплате работы сантехников.

Вот 9 бытовых отходов, которые хуже всего засоряют канализацию

Первое - это морковные, картофельные и другие овощные кожуры. Эти органические отходы вызовут затор и засорение канализации очень быстро.

Второе - масло и другие жиры. Эти два самых распространенных вещества, засоряющих слив. Большое количество масла, оставшегося на сковороде, или куча остатков беконного жира после завтрака - это верные способы накопления грязи в ваших кухонных трубах со временем.

Масло следует тщательно охладить и поместить в герметичную емкость, прежде чем выбрасывать его. Свиной жир и беконный жир могут приправить ваше следующее блюдо или же ими можно смазать чугунную сковороду.

То же касается жирной пищи, в частности заправки для салатов, майонеза, маринадов и тому подобное. Небольшое количество майонеза может не быть причиной проблем, но выливание целой бутылки просроченной бальзамической заправки или маринада терияки может вызвать проблемы.

Продукты с высоким содержанием масла нельзя даже компостировать, их следует выбрасывать в мусор.

Если вы любите заваривать утренний кофе, то надо уметь правильно утилизировать гущу. Кофейную гущу можно компостировать, но ее не следует выбрасывать в канализацию. Со временем кофейная гуща будет накапливаться в трубах и вызывать пробки.

Также лучше избегать попадания в трубы муки - в любом виде. Поэтому остатки спагетти или муку после выпечки лучше выбрасывать, а не смывать в канализацию. Собственно, другие остатки пищевых отходов также не должны попадать в канализацию, если в раковине нет измельчителя.

Также не надо засорять трубы землей и грунтом для растений. И это та причина, почему раковина не лучшее место для пересадки комнатных цветов.

Бумажным изделиям также не место в канализации. Некоторые кухонные изделия, такие как тарелки, миски и салфетки, можно компостировать, но это надо проверить.

Еще нельзя выливать в канализацию остатки краски, даже на водной основе. Она может прилипать к трубам и быть причиной засорения. Профессионалы советуют утилизировать старую краску с помощью кошачьего наполнителя. Для этого смешайте немного наполнителя со старой банкой из-под краски, пока он не затвердеет, и выбросьте в мусор.

Еще больше продуктов, которые нельзя сливать в канализацию

Напомним, что некоторые вещества не только засоряют трубы, но и вредят окружающей среде. Именно поэтому их нельзя смывать в канализацию.

Однако, если канализация все же забилась, есть методы прочистить ее без химии. Можно использовать народные методы или механические средства.

