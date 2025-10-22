Адвокат Юрая Цинтулы, который выстрелил в Фицо, уже заявил журналистам, что они будут обжаловать приговор.

Во вторник, 21 октября, суд в Словакии в городе Банска-Бистрица приговорил 72-летнего поэта и активиста Юрая Цинтулу к 21 году тюремного заключения за терроризм. Он выстрелил в премьер-министра Роберта Фицо в прошлом году, сообщает Politico.

Издание поделилось, что адвокат Цинтулы сообщил журналистам после судебного заседания, что они намерены обжаловать приговор в Верховном суде Словакии.

В мае 2024 года Цинтула пришел на встречу сторонников Фицо, а затем с близкого расстояния выстрелил в него пять раз из пистолета. Фицо провели экстренную операцию, после которой он остался жив.

В публикации отмечается, что в своем обращении после покушения премьер-министр Словакии публично простил нападавшего и обвинил словацкую оппозицию в разжигании политического климата, приведшего к покушению.

Как сообщается, Цинтула заявил правоохранителям, что не планировал убивать Фицо, а хотел ранить его, чтобы тот не мог больше исполнять обязанности главы государства. Активист добавил, что не соглашался с политикой премьера страны в отношении Украины и по другим политическим вопросам.

Издание поделилось, что сначала поэту предъявили обвинение в попытке убийства, но позже прокуратура переквалифицировала обвинения на терроризм.

Отмечается, что ему грозило 25 лет заключения, но из-за его возраста срок наказания был сокращен. Премьер-министр Словакии не присутствовал на судебном заседании лично, его представлял адвокат.

Заявления Фицо о войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддерживает подход Европейского Союза к урегулированию российско-украинской войны. По мнению Фицо, война могла закончиться уже через три месяца после ее начала. Он добавил, что целью внешней политики нынешнего словацкого правительства является не поражение России, а чтобы война как можно быстрее закончилась. Фицо считает, что некоторые европейские лидеры хотят использовать российско-украинскую войну только для борьбы с Москвой.

Также мы писали, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо и его венгерский коллега Виктор Орбан выразили протест против давления, которое оказывают на них США и Европа, требуя отказаться от покупки российской нефти. Фицо заявил, что никто не должен указывать его стране, где брать газ и нефть. Он напомнил, что согласно международному праву, это суверенное право страны определять источники получения энергии. Оба премьера утверждают, что отказ от поставок российской нефти через трубопровод "Дружба" экономически и технически невыполним.

