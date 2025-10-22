В плен к Вооруженным силам Украины попал гражданин Молдовы, который подписал контракт с Минобороны РФ, когда отбывал наказание в одном из исправительных учреждений России.
Видеозапись с допросом пленного обнародовал Телеграм-канал "Николаевский Ванек". Согласно сообщению, военнопленный – 44-летний гражданин Молдовы, уроженец города Флорешты Виорел Чобану.
По его словам, служил он в 3 батальоне 9 роты 164-й бригады.
Контракт иностранец подписал 13 сентября 2025 года, 3 октября сдался в плен. По его словам, идти на войну он не планировал, но сотрудники колонии его буквально принудили подписать контракт – постоянно "давили", проводили обыски в камерах, за малейшее "нарушение" (не поздоровался, руки за спину не завел) отправляли в изолятор.
В результате, по его словам, контракт с Минобороны РФ подписали в исправительном учреждении более 40 иностранцев.
"Иностранцев начали брать (на войну из тюрьмы – УНИАН) в начале лета, всех подряд. Казахов, беларусов, узбеков, таджиков, молдаван, киргизов. Все подписывали. Все уезжали. Наверное, как и я – такие "умные-разумные". Тоже уже поняли, наверное, бедолаги", – констатирует гражданин Молдовы.
Он утверждает, что согласился, так как ему обещали "снять судимость", а службу описали, как "просто в окопе держать оборону". По словам военнопленного, обещанных денег он так и не получил, а банковская карта была оформлена на какую-то частную фирму.
Как рассказал иностранец, он был в числе 9 солдат, получивших приказ дойти до определенной "точки" – блиндажа, в котором следовало ожидать дальнейшего задания. Перед этим велели сдать телефоны, банковские карты и рации.
"Потом выдали по одной старой рации на троих. Я по факту провоевал полчаса... Дойти до "точки", ждать приказ… Потом прилетела "Баба-яга" (украинский дрон – УНИАН)…", – рассказал Чобану.
Он добавил, что блиндаж загорелся, но по рации им передали "без приказа не выходить". Молдаванин увидел, как рядом с ним погибли другие, и решил сдаться в плен.
Украинские военные оказали ему медицинскую помощь, обеспечили едой. Пленный подтверждает, что в РФ много лгут об Украине, запрещают сдаваться в плен, а в случае окружения советуют застрелиться. При этом, ему известно, что среди россиян – много военнопленных, а в армии РФ, по его словам, проблемы с обеспечением едой, патронами и пр.
Во время допроса гражданин Молдовы начал плакать:
"Бог спас меня от смерти… Куда я пришел, зачем?... Понял, что очень сильно ошибся и самый конченый человек на этом свете. Наделал я делов. Сам виноват, не хочу никого обвинять. Надо было сидеть (в тюрьме – УНИАН), что бы случилось…".
