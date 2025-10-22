Иностранец утверждает, что воевал всего полчаса.

В плен к Вооруженным силам Украины попал гражданин Молдовы, который подписал контракт с Минобороны РФ, когда отбывал наказание в одном из исправительных учреждений России.

Видеозапись с допросом пленного обнародовал Телеграм-канал "Николаевский Ванек". Согласно сообщению, военнопленный – 44-летний гражданин Молдовы, уроженец города Флорешты Виорел Чобану.

По его словам, служил он в 3 батальоне 9 роты 164-й бригады.

Видео дня

Контракт иностранец подписал 13 сентября 2025 года, 3 октября сдался в плен. По его словам, идти на войну он не планировал, но сотрудники колонии его буквально принудили подписать контракт – постоянно "давили", проводили обыски в камерах, за малейшее "нарушение" (не поздоровался, руки за спину не завел) отправляли в изолятор.

В результате, по его словам, контракт с Минобороны РФ подписали в исправительном учреждении более 40 иностранцев.

"Иностранцев начали брать (на войну из тюрьмы – УНИАН) в начале лета, всех подряд. Казахов, беларусов, узбеков, таджиков, молдаван, киргизов. Все подписывали. Все уезжали. Наверное, как и я – такие "умные-разумные". Тоже уже поняли, наверное, бедолаги", – констатирует гражданин Молдовы.

Он утверждает, что согласился, так как ему обещали "снять судимость", а службу описали, как "просто в окопе держать оборону". По словам военнопленного, обещанных денег он так и не получил, а банковская карта была оформлена на какую-то частную фирму.

Как рассказал иностранец, он был в числе 9 солдат, получивших приказ дойти до определенной "точки" – блиндажа, в котором следовало ожидать дальнейшего задания. Перед этим велели сдать телефоны, банковские карты и рации.

"Потом выдали по одной старой рации на троих. Я по факту провоевал полчаса... Дойти до "точки", ждать приказ… Потом прилетела "Баба-яга" (украинский дрон – УНИАН)…", – рассказал Чобану.

Он добавил, что блиндаж загорелся, но по рации им передали "без приказа не выходить". Молдаванин увидел, как рядом с ним погибли другие, и решил сдаться в плен.

Украинские военные оказали ему медицинскую помощь, обеспечили едой. Пленный подтверждает, что в РФ много лгут об Украине, запрещают сдаваться в плен, а в случае окружения советуют застрелиться. При этом, ему известно, что среди россиян – много военнопленных, а в армии РФ, по его словам, проблемы с обеспечением едой, патронами и пр.

Во время допроса гражданин Молдовы начал плакать:

"Бог спас меня от смерти… Куда я пришел, зачем?... Понял, что очень сильно ошибся и самый конченый человек на этом свете. Наделал я делов. Сам виноват, не хочу никого обвинять. Надо было сидеть (в тюрьме – УНИАН), что бы случилось…".

Плен ВСУ: другие новости

Напомним, недавно в плен удалось взять оккупантов в Харьковской области. Россияне высунули из окопа кусок картона с надписью "Мы хотим сдаться" так, чтобы призыв увидели операторы украинских беспилотников – дроны летали над позициями оккупантов.

Враг долго удерживал определенный участок леса, но оккупанты испугались робота на колесах, начиненного взрывчаткой. Операция показала, насколько влияют дроны современную войну.

Вас также могут заинтересовать новости: