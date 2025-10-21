Трамп признал, что урегулировать российско-украинскую войну не так и просто.

Встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне прошла не так результативно, как ожидалось. Москва продолжает сопротивляться попыткам урегулировать войну дипломатическим путем, а американский лидер отказывается прямо обвинять российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщил The New York Times европейский дипломат, которого проинформировали о ходе встрече, последняя встреча Зеленского с Трампом не привела к откату в вопросе поддержки Украины со стороны США. Тем не менее он добавил, что в ходе встречи не было достигнуто и значительного прогресса.

Отмечается, что Путин во время последнего телефонного разговора с Трампом заявил, что готов обсудить прекращение войны против Украины, если Киев согласится передать Донбасс под контроль России. По словам дипломата, президент США во время с украинским лидером настаивал на том, чтобы он согласился на это условие, но Зеленский отказался. Более того, Трамп в итоге смирился с позицией президента Украины.

Дипломат в разговоре с журналистами подчеркнул, что последняя встреча Зеленского с Трампом обернулась не очень хорошо для позиции Украины, но не настолько плохо, как встреча главы Вашингтона с Путиным на Аляске.

В издании напомнили, что Трамп после встречи с Зеленским заявил, что Украине и России стоит "остановиться на достигнутом". Он признал, что урегулировать российско-украинскую войну оказалось не так и просто.

Почетный профессор военных исследований в Королевском колледже Лондона Лоуренс Фридман в комментарии изданию отметил, что после последней встречи Зеленского с Трампом мало что изменилось. Он подчеркнул, что эта ситуация "вызывает глубокое чувство дежавю".

Кроме того, Трамп после разговора с Путиным объявил о том, что собирается встретиться с российским диктатором в Будапеште. Перед этим саммитом должна была пройти встреча госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, но уже 21 октября пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что "нужна серьезная подготовка, которая может занять время".

По словам Фридмана, между Трампом и Путиным все же есть одно ключевое различие - президент США требует прекращения огня перед любым политическим урегулированием, а Путин сперва требует урегулирования. Профессор военных исследований считает, что из-за территориальных споров добиться прекращения огня будет чрезвычайно трудно.

Встречи Трампа с Путиным не будет

Ранее агентство Reuters со ссылкой на заявления дипломатов писало, что встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшем будущем не состоится. Под угрозу проведение саммита в Будапеште, вероятно, поставил отказ Москвы от немедленного прекращения огня в Украине.

Двое высокопоставленных европейских дипломатов рассказали журналистам, что перенос встречи госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая должна была состояться до саммита лидеров США и РФ, является признаком того, что американцы могут быть не склонны проводить ее.

