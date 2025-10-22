Общая длина стеллажей с документами составляет около 85 км.

В мире существует множество известных мест, в которые неимоверно сложно или невозможно попасть. Из-за этого они обрастают мифами, теориями заговоров и множеством догадок, которые максимально отдалены от правды.

Сегодня расскажем, почему не пускают в Ватиканскую библиотеку и что действительно там хранится.

Библиотека Ватикана - секретное хранилище

В первую очередь стоит отметить, что в Ватикане есть два разных учреждения - библиотека и архив, хотя они и расположены в одном здании. В обоих есть ограничение доступа.

Что точно поражает воображение, когда упоминаются архив и библиотека Ватикана - размеры. Они могут похвастаться общей длиной стеллажей с документами около 85 км. Из них на саму библиотеку приходится около половины - 42 км.

Из-за официального названия архива многие люди ошибочно считали, что Папы что-то скрывают. Архив назывался Archivum Secretum Vaticanum. Вот только латинское слово "secretum" в первую очередь означает "частный". То есть это частный архив Папы, который также выполняет роль государственного архива Ватикана.

Из-за недоразумения и теорий заговоров осенью 2018-го Папа Франциск переименовал учреждение в Archivum Apostolicum Vaticanum - Ватиканский апостольский архив.

Доступ в архив и библиотеку ограничен для туристов из-за того, что многие экспонаты очень хрупкие и представляют невероятную историческую ценность. Попасть туда сложнее, чем просто купить билет на кассе, как во многих туристических местах, но не невозможно. Обычно туда пускают ученых и исследователей, которые отправляются туда, чтоб изучить очень старые и ценные документы.

Библиотека Ватикана - как попасть

На платформе Reddit некоторые аспиранты поделились своим практическим опытом работы в архиве и библиотеке.

Чтоб пройти ограничения в доступе, нужно;

предоставить диплом магистра (минимум) по соответствующей специальности;

показать рекомендательное письмо от учебного заведения;

сообщить, над чем вы работаете и что хотите изучить в архиве или библиотеке.

"Тебе не нужно быть всемирно известным исследователем или иметь какие-то особые связи, чтобы заниматься исследованиями в этих двух учреждениях. Большинство коллег, которых я встречал в читальных залах, были такими же "простыми" аспирантами, как и я", - отметил пользователь.

Сам процесс работы достаточно однообразный. Нужно войти в Ватикан, пройти проверку швейцарских гвардейцев и ватиканской жандармерии. Далее заходите в большой двор, в котором расположены входы в оба учреждения.

Нужно зарегистрироваться у швейцара и оставить вещи в гардеробе. С собой запрещено брать телефон. Для фиксации информации обычно берут листы бумаги для записей, карандаш и ноутбук.

В архиве находится комната с печатными и рукописными каталогами имеющихся фондов. В библиотеке можно воспользоваться электронным каталогом и там также есть вай-фай. Это позволяет сориентироваться в массивах информации. Можно будет сделать заказ и получить от архивариуса нужный материал. Многе рукописи доступны и в электронном варианте для общего доступа.

В библиотеке хранится огромная коллекция рукописей и книг. Архив содержит:

счета и письма со всей Европы еще со времен раннего средневековья;

донесения папских посланников;

дела по управлению Папской областью;

бухгалтерские книги;

акты;

рукописи;

другие документы.

Хотя все это обладает большой исторической ценностью, едва ли там скрыты скандальные открытия.

