Отмечается, что Рубио и Лавров личную встречу проводить не планируют.

В ближайшем будущем встреча между президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным не планируется. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.

Собеседник журналистов отметил, что государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров также не планируют встречаться лично. По его словам, их телефонный разговор был "продуктивным".

Примечательно, что ранее журналист NBC News Гаррет Хааке со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщил в соцсети Х, что планирование саммита в Будапеште поставлено на паузу:

Видео дня

"Первый телефонный разговор между сенатором Рубио и министром иностранных дел Лавровым был "продуктивным", но президент США считает, что обе стороны еще не готовы к переговорам, чтобы оправдать их проведение именно сейчас".

Встреча Трампа и Путина

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с диктатором Путиным. По его итогам он заявил, что проведет с ним и личную встречу – в венгерском Будапеште.

Примечательно, что Венгрия является страной-членом МУС, который выдал ордер на арест Путина. И сам маршрут диктатора в Будапешт был проблемой. Болгария вызвалась предоставить правителю РФ воздушный коридор.

Многие сомневались в возможности такой встречи. В частности, нардеп Александр Мережко сказал в интервью УНИАН, что Путин побоится лететь в Будапешт.

Вас также могут заинтересовать новости: