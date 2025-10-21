Он признался, что участники проекта фанатели от группы Green Grey.

Украинское юмористическое телешоу "Дизель Шоу" получило свое название в честь основателя группы Green Grey Андрея "Дизеля" Яценко.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил его участник Егор Крутоголов, комментируя смерть Яценко. Он признался, что познакомился с музыкантом всего несколько недель назад, на концерте Green Grey, однако слушал его песни много лет:

"При встрече Андрей сказал: "А, это те, кто стибзили у меня название!", а я ответил: "Не стибзили, а назвались в твою честь". И это была правда, которую я не рассказывал ни в одном интервью. Мы назвали шоу именно так, потому что сходили с ума от Дизеля и Green Grey и я рад, что успел ему об этом сказать".

Во время встречи Крутоголов предложил "Дизелю" появиться в его шоу, а также сыграть соло заставки в своем стиле. "Жаль, что не успели. Ты ушел как настоящая рок-легенда, какой ты и был. Спасибо, что был, что повлиял, что оставил след. Покойся с миром", - добавил он.

Напомним, о смерти Андрея Яценко стало известно в понедельник, 20 октября. Он ушел из жизни прямо накануне тура по городам Украины.

