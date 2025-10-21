Их новая книга основана на мнениях 62 лауреатов Нобелевской премии.

Действительно ли существует Бог? Это вопрос человечество задает с самого начала времен. И если раньше традиционно наука считалась противоположным аргументом существования Божественного Творца, то сейчас французские математики Оливье Боннассье и Мишель-Ив Боллоре наоборот утверждают, что наука "стала союзником Бога".

В своей новой книге авторы обобщили взгляды 62 лауреатов Нобелевской премии и более 100 ведущих ученых, чтобы выделить те научные открытия, которые, по их мнению, могут доказать существование Бога, пишет Daily Mail.

Среди них — теория Большого взрыва, самая признанная модель происхождения Вселенной, а также открытия, связанные с ДНК и человеческим геномом. "Еще недавно вера в Бога казалась несовместимой с наукой. Теперь, совершенно неожиданно, наука, похоже, стала союзником Бога", — пишут авторы.

В конечном счете, вопрос о том, опровергает ли наука существование Бога или, наоборот, подтверждает его, остается делом интерпретации — однако эти открытия дают соблазнительный намек на то, что наш мир может быть результатом замысла, а не случайности.

Так, Большой взрыв, положивший начало времени, пространству и материи, вынуждает задуматься о том, что именно "запустило" этот процесс — ведь до него не существовало ни причин, ни законов физики в привычном смысле. Невозможность объяснить, что было "до", приводит ученых к мысли о творческом акте, стоящем за самим возникновением Вселенной. Хотя многие ученые, включая покойного Стивена Хокинга, отвергали идею, что за этим стоял Божественный замысел.

То же самое касается удивительной точности физических констант. Малейшее изменение силы притяжения, электромагнитного взаимодействия или температуры — и жизнь была бы невозможна. Авторы считают, что столь идеальная настройка природы либо чудовищно невероятна, либо результат замысла разумного Творца.

Не менее загадочным остается и происхождение жизни. Превращение неживой материи в сложные формы, появление ДНК и кода, управляющего всеми живыми организмами, кажется слишком маловероятным, чтобы быть случайным. Даже атеист Фрэнсис Крик, один из открывателей структуры ДНК, признавал, что такое можно назвать "почти чудом".

Даже теория относительности Эйнштейна, изменившая представление о времени и пространстве, породила философские параллели с религиозными идеями: если свет — единственная постоянная во Вселенной, а Бог в Библии назван "Светом мира", то связь между наукой и верой оказывается не такой уж далёкой.

А квантовая физика, которая показала, что реальность на глубинном уровне непредсказуема и способна действовать вне привычных законов причинности, открыла для ученых возможность иной, метафизической реальности.

Сам факт существования такого уровня, говорят авторы, разрушает материалистическое представление XIX века и вновь ставит вопрос о Боге.

Боннассье и Боллоре приходят к выводу, что доказательства существования Бога сегодня "обильны, ясны и рациональны". Следы его присутствия во Вселенной, утверждают они, гораздо ощутимее, чем гипотетические следы инопланетян, на поиски которых человечество тратит миллиарды долларов.

