За последние дни было обнаружено три комара.

В районе Кьоус в начале октября были обнаружены три комара — это первый случай, когда подобных насекомых нашли в Исландии. Находку подтвердил энтомолог Исландского института естественной истории Маттиас Альфредссон.

Первым о находке сообщил Бьёрн Хьалтасон в группе в социальной сети Facebook "Skordýr á Íslandi" ("Насекомые Исландии"). Исландский институт естественной истории взял образцы на анализ и подтвердил подозрения — это действительно были комары, пишет RÚV.

Очень вероятно, что этот вид останется на острове. Это Culiseta annulata — комар, устойчивый к холоду. Обычно он пережидает зиму в защищенных местах — подвалах, сараях или помещениях для скота.

Сообщается также, что это первый случай, когда комаров нашли на исландской земле, хотя раньше отдельные особи попадали в страну внутри прибывающих самолетов. Это открытие имеет большое значение, говорится в материале.

Ученые давно предсказывали, что комары рано или поздно доберутся до Исландии, особенно после того, как в 2015 году там обосновались кусачие мокрецы.

