Последние недели были максимально дипломатически насыщенными. Причина тому - изменение балансов на фронте и в геополитике из-за ослабления РФ, которое даже самые заядлые русофилы уже не могут игнорировать. Экономика "запоребрика" летит в пропасть, хотя и пока достаточно медленно, что влияет и на ее боеспособность.

Это уже публично признал даже Дональд Трамп, назвав РФ "бумажным тигром" - большой поклонник российского "величия" по его же заявлениям. Это породило целую дискуссию относительно того, все же может ли Украина победы в войне. И на этом фоне проходила 31-я встреча в формате "Рамштайн", где "мощное соло" делал министр войны Хегсет, который впервые с начала года не только принял участие в такой встрече лично, но и, фактически, пытался ее возглавлять.

Он заявил, что США "сделают то, что потребуется" (но не уточнил, когда), подтвердил, что США будут выполнять "свою долю обязанностей" (о продаже оружия украинцам через НАТО по программе PURL), заверил, что "все, что имеет значение - это жесткая сила" (намекая на необходимость закупать еще больше американского оружия) и тому подобное.

Вообще он наговорил много чего, что способствовало бы усилению именно Европы и... увеличению продаж американского оружия. Изменилась и риторика в отношении Украины, чьи достижения в сопротивлении "второй армии мира" были признаны Хегсетом - никакого больше давления или угроз (которые были в начале года) для принуждения к принятию "мирного плана" Трампа (то есть односторонних уступок со стороны украинцев). Это зафиксировало новый этап в американской политике, связанный со значительным ростом поддержки Украины и ненависти к Путину у избирателей-республиканцев.

Однако изменение балансов между Киевом и Москвой, на фоне ожесточенного сопротивления ВСУ, спровоцировало не только увеличение поддержки для Киева, но и очередной этап переговоров между Трампом и Путиным. Когда этот весь позитив был поставлен "на паузу".

Ведь Трамп решил, что самое время вновь прийти на помощь "другу Путину", который оказался в затруднительном положении, и предложить все то, от чего Путин ранее отказывался.

Чтобы тот все-таки пошел на мирное соглашение в предложенном Трампом формате.

Поэтому на полпути остановились "Томагавки" для Украины, американские пошлины и санкции против российской нефти, уже не упоминается о создании нового фонда по возрождению Украины из "наколядованных" на антикитайских пошлинах денег, как и о возможности использования российских активов в пользу Украины. Все это "на паузе".

Зато "с паузы" сняты переговоры между Рубио и Лавровым, а также между самим Трампом и Путиным, которые, по инициативе российской стороны, переговорили по телефону как раз перед встречей "короля" Трампа с президентом Зеленским. Что, собственно, и привело к "паузе" для "Томагавков" и всего остального из перечисленного.

На самой встрече с украинским президентом Трамп вновь давил на Украину относительно территориальных уступок, но более осторожно. И, как и на первой провальной встрече в Овальном кабинете, главное соло исполнял не сам Трамп, а кто-то другой в роли "кулацкого подголоска" - тогда был Вэнс, а сейчас - Виткоф.

Впрочем, было и принципиальное отличие - РФ все еще оставалась "бумажным тигром" с ослабевающей экономикой, а возможности украинцев к сопротивлению и уничтожению российских НПЗ теперь признаются Белым домом. Хотя это и разозлило Трампа, но в итоге он стал именно на общую позицию Европы и Украины - что до перемирия не будет никаких территориальных уступок.

Что, конечно, никак не устраивает Путина, которому нужно не перемирие, а уверенная победа.

И что тот и передал через Лаврова, который откровенно отверг любые уступки в разговоре с Рубио. Из-за этого, соответственно, сначала перенесли с 23 на 30 октября встречу тех же Лаврова и Рубио в Будапеште, которые должны были обсудить саммит между Трампом и Путиным, а теперь и сам саммит - со словами, что "встреча требует подготовки". Чуть позже появились инсайды, что стороны уже приостановили подготовку. Сорвется ли саммит вообще, если Путин не пойдет даже на символические уступки? Все может быть.

Впрочем, Трамп спешит с этим соглашением. Потому что 31 октября или 1 ноября ожидается его встреча с Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Корее. И Трампу крайне важно показать, что он способен оторвать Путина от груди "великого комрчего" Си. И именно уступками по Украине он вновь и вновь хочет "подкупить" Кремль, чтобы тот продемонстрировал свою независимость от КНР. Чего, конечно, не будет, учитывая большую зависимость Москвы от Пекина.

Но и просто так отказать Трампу Путин не может, потому что хоть "Томагавки" и все другие меры давления на РФ "на паузе", но это не значит, что они вообще отменены - согласно заявлениям в западных СМИ, как ведомство Хегсета, так и отмоство Рубио продолжают работать как над поставками в Украину вооружений (да, за европейские деньги, но все же), так и над санкционным давлением на РФ и ее торговых партнеров. Плюс, Украина, если верить СМИ, продолжает получать целеуказания с американских спутников. То есть, для Путина реалии уже совсем другие, чем на Аляске, хоть он и пытается делать "покерфейс" и что-то там требовать.

Россия испытывает все больше давления на экономику - и без "Томагавков". Проблем с топливом все больше, все больше регионов имеют проблемы с дефицитами региональных бюджетов, из которых выплачивают главные суммы за контракт российским наемникам. То же касается и федерального бюджета, чтобы залатать дыры в котором, по некоторым данным, ЦБ РФ готовит выпуск облигаций сразу на 4 трлн руб.

А это является скрытой эмиссией рубля. Но это не просто эмиссия, а кредит - "эмиссия под процент", что не только повышает инфляцию, но и увеличивает расходы на обслуживание госдолга. В сентябре нагрузка на бюджет РФ за обслуживание долга достигла якобы 16%. Напомним, в 1998 году РФ объявила дефолт, когда эта нагрузка достигла 30% и происходила гиперинфляция.

Впрочем, сейчас от этого сценария россиян защищает высокая ставка ЦБ и дефицит выручки от экспортеров, что заставляет рубль наоборот усиливаться. Но из-за этого "лишние" деньги уходят на депозиты под большой процент, а не в производство. То есть, таких губительных явлений, как в 1997-98 годах нет (пока что). Но и реального капитала на развитие добавляется крайне мало, чему способствуют рекордная эмиссия рубля, новые европейские санкции, "санкции Малыша" по НПЗ и чисто внутренние факторы, связанные со снижением спроса в РФ буквально на все.

На этом фоне происходит "битва диверсантов" на территории ЕС - но если раньше только в пользу РФ делались какие-то "внезапные самовозгорания" на европейских заводах и фабриках, то теперь уже горят два российских объекта в Венгрии и Румынии, связанные с нефтепереработкой. То, что и Италия, и Польша отказались экстрадировать в Германию украинцев, якобы связанных со взрывами на "Северных потоках" (при молчаливой поддержке немецкого правительства, которое не очень настаивает на экстрадиции), дало толчок к "ответным ударам".

Готов ли на встречу с Трампом Путин, если он из-за всего этого выглядит слабым? Вряд ли. Он будет тянуть время, надеясь, как всегда, что "ВСУ посыпятся, а Украина замерзнет". Не зря, по инсайдам СМИ, именно такие аргументы приводили Виткоф и сам Трамп на встрече с Зеленским, когда давили на того относительно уступок Кремлю - очень вероятно, что именно это они услышали от Путина.

Кремль будет тянуть время, но не будет сидеть тихо. Он всеми силами будет "добывать козыри" - то есть усилятся атаки на фронте и удары по украинской энергетике. Других "козырей" у него сейчас нет.

Если Россия не захватит ни Покровск, ни Купянск, ни другие резонансные локации, то Путину просто нечего будет предъявить Трампу.

И чем тогда крыть американские аргументы не переговорах? Поэтому Путин спешит с ударами, но медлит с переговорами. Тем более, что делать выбор между Трампом и Си ему ну очень не хочется.

К сожалению, Кремль имеет возможность пользоваться и провалами Украины - как плохой координацией командования на некоторых участках фронта, так и тем, что мы "забыли" заблаговременно закупить газ. Это теперь и дает Трампу причины, чтобы повторять российские аргументы против нас. Впрочем, пусть и с опозданием, но газ Украина начала закупать, а командование на Харьковском направлении вновь отдали "пожарнику" Драпатому (почему не сделали этого раньше?). Из-за чего есть надежда на изменение динамики в нашу пользу, хотя и не сразу.

Итак, несмотря на всю эту "измену" по "Томагавкам", на самом деле мало что изменилось для нас. Но очень много - для Белого дома, который переосмысливает войну, и Кремля, который "теряет карты". То, что мы в свое время отказались идти на уступки, заставляет Трампа и все американское общество менять позицию относительно нашего сопротивления захватчикам. Поэтому - давайте держаться дальше. Пусть и без "Томагавков", но с пониманием новых геополитических реалий, которые постепенно меняются в нашу пользу.