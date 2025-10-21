Днем столбики термометров покажут +9°...+10°.

В среду, 22 октября, в Киеве ожидается один из самых холодных дней это недели, ведь температура днем не поднимется выше +9°...+10°. А уже с 23 числа должно стать на несколько градусов теплее. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров покажут +4°...+5°. Днем ожидается преимущественно облачная погода, но вероятны солнечные прояснения. Существенных осадков не прогнозируется.

Ветер изменит направление на юго-восточное, 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное - 747 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью +3°, днем +14°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +14°.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +13°.

В Тернополе 22 октября ночью будет +3°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +13°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +14°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +13°.

В Виннице завтра будет +3°...+12°, облачно с прояснениями.

В Житомире в среду ночью будет +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+12°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет ночью +3°, днем +12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+12°, небольшой дождь.

В Одессе 22 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +15°.

В Херсоне в среду ночью будет +3°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +15°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +12°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +11°.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +3°...+15°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +5°, днем +10°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +10°.

Вас также могут заинтересовать новости: