Рассказываем, какие машины чаще гниют, ломаются и отзываются с рынка.

В современном мире, вероятно, почти у каждой семьи есть автомобиль. Такой большой спрос породил невероятно разнообразное предложение. Несмотря на то, что в одном ценовом сегменте может быть огромное количество авто, они совершенно разные по качеству.

Опытные автолюбители давно выделили для себя модели, которые никогда не купят из-за того, что они часто ломаются или гниют. Какие автомобили не стоит покупать среди выпущенных в 2025 году - далее в материале.

Какие марки авто чаще всего ломаются

Журнал Consumer Reports проанализировал некоторые из самых популярных моделей на автомобильном рынке и раскрыл, какие проблемы с ними могут возникнуть.

Видео дня

Ford Escape Hybrid 2025 года

Эта модель стала очень популярной благодаря своему скромному расходу топлива. Однако даже такой плюс не может полностью перекрыть недостатки этого "форда".

Сиденья обиты тканью и винилом вместо кожи, а некоторые детали покрыты пластиком. Это сильно дешевит внешний вид салона, а следы эксплуатации появляются очень быстро.

Ранее в этом году Ford отозвал более 20 000 гибридных внедорожников из-за производственных проблем с аккумулятором. Также встречались утечки масла и перевернутое изображение с камеры заднего вида.

Nissan Pathfinder 2025 года

Если вы задумывались, какой самый не надёжный автомобиль, то вероятно эта модель точно будет в списке. Второе и третье поколения особенно способствовали такой оценке.

Например, распространены неполадки в трансмиссии: проскальзывали передачи, падали передачи, резко переключались и даже полностью ломались. Стоит упомянуть и неполадки двигателя - обрыв цепи ГРМ был еще одной распространенной проблемой для водителей. Все это позволило бы ей виграть конкурс на то, какая самая ломающаяся машина.

Несколько улучшила ситуацию девятиступенчатая автоматическая коробка передач, внедренная в новых моделях. Несмотря на это, еще остаются вопросы с динамическими характеристиками авто. В большинстве комплектаций Nissan Pathfinder развивает 284 л.с и при этом плохо справляется с неровной дорогой. Если хотите сохранить подвеску, то на этой машине нельзя ездить по бездорожью.

В сочетании с отсутствием обратной связи от рулевого управления все это создает ощущение почти примитивного вождения. Информационно-развлекательная система также устаревная, в сравнении с авто этого же года.

Mercedes-Benz GLC 2025 года

Вероятно, Mercedes был бы последним авто, которое вы бы записали в худшие автомобили всех времен. Машины этого производителя обычно ассоциируются с роскошью высшего класса, но образец 2025 года не оправдывает возложенных на него ожиданий.

В июне этого года с рынка было отозвано более 90 000 автомобилей GLC 2025 года выпуска из-за проблем с задними стойками, которые влияют на управление в случае аварий. Стойки не были должным образом оснащены системой поглощения удара.

Кроме того, за рулем этого авто возникали трудности с некоторыми аспектами вождения. Например, хотя тормоза полностью работоспособны и останавливают автомобиль в критической ситуации, некоторые модели демонстрируют замедление после нажатия на педаль, что требует привыкания в эксплуатации.

Информационно-развлекательная система оставляет желать лучшего. Там огромный и сложный дисплей, а функции дублируются неудобными сенсорными кнопками на руле.

Chrysler Pacifica Hybrid 2025 года

Хотя этот минивэн вошел в число самых популярных машин своего класса, у него оказалось много недостатков: проблемы с тормозами, гидравликой и подушками безопасности.

В конце июня автопроизводитель отозвал более 250 000 автомобилей Pacifica и Voyager (из которых 210 000 - Pacifica) 2022–2025 модельных годов для замены неисправных боковых подушек.

Также было замечено заметное сокращение пространства во втором ряду сидений. В совокупности с потенциальными техническим проблемами это повод задуматься.

Электрокар Chevrolet Blazer 2025

У предшественника этого авто были проблемы с программным обеспечением и опасения, связанные с целостностью конструкции.

Модель 2025 года показала себя лучше, но и в ней нашлись изъяны. Авто отзывали из-за проблем с электроникой стояночного тормоза, связанных с конструкцией жгута проводов.

Водители жаловались на невозможность переключения передач с парковочного положения и сервисные предупреждения. Постоянное появление неисправностей должно насторожить покупателей.

Volkswagen Jetta 2025 года

Несмотря на более элегантный дизайн, салон все еще преимущественно пластиковый. При этом с технической стороны мало что изменилось и это проблема.

1,5-литровый рядный четырехцилиндровый турбированный двигатель предыдущего поколения, развивающий 158 л.с., сохранился и в комплектациях модели 2025 года (кроме GLI). Этот показатель ниже, чем у конкурентов в том же классе.

Кроме того, механическая коробка передач теперь доступна только в GLI. Отпугнуть от покупки могут еще сравнительно медленная динамика разгона в сочетании с отсутствием обратной связи на рулевом колесе.

Mercedes-Benz C-Class 2025 года

Эта модель также столкнулась с проблемами. Тормоза, как в GLC, срабатывает с задержкой и мягкостью. Иногда система автоматического торможения срабатывает произвольно, без видимой угрозы, которая требовала бы снижения скорости. Это ощутимо повышает риск аварии. Также водители жалуются на рулевое управление.

Хотя новая модель стала немного просторнее и появилось больше места для ног, сужение сверху не понравится высоким пассажирам.

Вас также могут заинтересовать новости: