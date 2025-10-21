Православный праздник сегодня в народе называют Аверкия и ждут прихода настоящих холодов.

22 октября по новому календарю православные в Украине чтят память святого Рафаила, митрополита Киевского, Галицкого и всея Руси, одного из почитаемых украинских святых. Традиции и поверья этого дня передаются из поколения в поколение - о них, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю, читайте далее.

Какой сегодня церковный праздник в Украине согласно новому и старому календарю

22 октября по новому календарному стилю (по старому это дата 4 ноября) почитают память святителя Рафаила, митрополита Киевского, Галицкого и всея Руси.

В миру святителя Рафаила звали Михаил Заборовский. Он - выдающийся украинский церковный, общественный и образовательный деятель XVIII века.

Родился Михаил в 1676 году в городе Зборов (ныне Тернопольская область). Получил образование в иезуитских школах, учился в Киево-Могилянской академии, а затем решил посвятить жизнь служению Церкви. В 1723 году он стал обер-иеромонахом Российского имперского флота, а со временем - архимандритом Тверского монастыря, асессором Святейшего Синода, епископом Псковским и Нарвским.

С 1731 года Рафаил - на должности архиепископа Киевского и Галицкого. В это время он активно занимался развитием Киево-Могилянской академии. Именно при нем в Киеве была построена Большая Лаврская колокольня, достроили колокольню Софийского собора и закончили постройку второго этажа Староакадемического (Мазепиного) корпуса. Также был изготовлен софийский иконостас и возведены знаменитые Ворота Заборовского - шедевр украинского барокко.

Митрополит Рафаил умер 22 октября 1747 года - эта дата и является днем его памяти в церковном календаре. Похоронили святителя в крипте Софийского собора, и его тело долгое время оставалось нетленным. Но в советские годы мощи потерялись, и лишь в 2022 году выяснилось, что археолог Феодосий Мовчановский тайно их спрятал, а затем вновь замуровал в гробнице. В 2023 году Священный Синод Православной церкви Украины причислил митрополита Рафаила Заборовского к лику святых.

Какой праздник сегодня церковный отмечают по новому стилю еще:

вспоминают равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского;

семерых отроков в Эфесе;

священномученика Александра, епископа, Адрианопольского, мученика Ираклия, мучениц Анну, Елизавету, Феодору, Гликерию;

Андрониковскую икону Богородицы.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник согласно старому (юлианскому) календарю - 22 октября вспоминают апостола Иакова Алфеева.

С какими молитвами обращаются к святым дня, главные традиции, чего нельзя делать сегодня

К святителю Рафаилу обращаются с молитвами о здоровье, просят исцелить от болезней, помочь в сложных житейских обстоятельствах.

В народе день прозвали Аверкия - в честь святого Аверкия, которого также вспоминают сегодня. Считается, что 22 октября нужно провести в кругу семьи, уделить внимание близким.

Также с этого времени ожидают первых серьезных холодов, поэтому стараются закончить все строительные и хозяйственные дела, очистить и проветрить подвалы, чтобы защитить зимние запасы от гнили и порчи. День считается удачным для благих дел - щедрость обязательно вернется сторицей.

В этот день, как и в любой православный праздник, Церковь советует воздержаться от ссор, обид, зависти, жадности, а также осуждения и пустых разговоров. Нельзя отказывать в милостыне или помощи нуждающимся - жадность может обернуться потерей достатка.

В народе предостерегают заниматься тяжелой работой по дому, нельзя жаловаться на судьбу, осуждать близких, вспоминать прошлые обиды. Не рекомендуют отправляться в дальнюю дорогу. Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы 22 октября

По приметам дня можно узнать, какой будет погода в ближайшие недели:

дождь с утра - жди похолодания;

туман выпал - к оттепели и мягкой погоде;

снег пошел - к удачному и богатому году.

С Аверкия ждут первых настоящих холодов, если день 22 октября выдался ясный и безоблачный, то зима будет ранней и суровой.

