В отношениях, где царит секретность, настоящая близость просто невозможна.

Когда вы начинаете общение с новым человеком, иногда сложно понять, действительно ли он заинтересован или просто "убивает" с вами время.

Как пишет Your Tango, каждые отношения развиваются в своем темпе, и определенные телефонные привычки могут показать, действительно ли человек заинтересован или просто держит вас "про запас". Вот несколько телефонных "сигналов", которые указывают, что человек не настолько серьезен, как говорит:

1. Он не дает пароль даже для мелочи

Он за рулем и просит найти адрес или открыть GPS, но не хочет сказать пароль от телефона? Если он не доверяет вам даже на 30 секунд, то о каком партнерстве может идти речь?

Видео дня

Коуч Митци Бокман отмечает, что отношения не могут существовать без доверия. По ее словам, в здоровых парах люди спокойно могут пользоваться телефонами друг друга.

2. Ему приходят уведомления из приложений для знакомств

Удалить иконку - это не то же самое, что удалить аккаунт. Если он получает уведомления из Tinder, значит, аккаунт живет. Такие уведомления не случайность, а сознательный выбор человека.

3. Он удаляет сообщения и историю звонков

Обычно люди не чистят чат каждый день, если им хватает памяти на телефоне. А если он удаляет даже свежие сообщения, время тревожиться. Тот, кто имеет честные намерения, не ведет себя так, будто уничтожает доказательства.

4. Он не отвечает на звонки в вашем присутствии

Иногда это может быть рабочий звонок или что-то личное, но если он постоянно отходит подальше каждый раз, когда звонит телефон - это уже система. Как предупреждает эксперт по отношениям Чарльз Дж. Орландо, утренние выходы "на работу", поздние возвращения и внезапные разговоры с "родственниками" являются красными флажками.

5. Если все же берет трубку, то ведет себя подозрительно тихо

Когда он говорит шепотом и постоянно бросает на вас настороженные взгляды, будто проверяет, слышите ли вы - это не случайно. Такие изменения могут быть признаком того, что ему есть что скрывать.

6. Он никогда не оставляет телефон без присмотра

Да, большинство людей берут телефон с собой, чтобы не потерять. Но если он даже ночью идет в ванную с телефоном в руке, то здесь что-то не чисто.

7. Он хочет проверить ваш телефон

Парадоксально, но тот, кто не позволяет вам даже прикоснуться к своему телефону, может требовать посмотреть ваш. Часто это чувство вины или попытка найти зацепку, чтобы отвлечь внимание от собственного поведения.

Напомним, ранее исследователи обнаружили, кому приносят больше удовольствия отношения с разницей в возрасте.

Вас также могут заинтересовать новости: