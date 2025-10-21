Момент драки попал на видео.

На концерте певцов Екатерины Бужинской и Михаила Грицкана в Николаеве произошла драка между слушателями.

Видео конфликта, который произошел в концерт-холле "Юность" 20 октября, опубликовали в TikTok. На нем можно увидеть, что одна из посетительниц танцует прямо у сцены и посылает "воздушный поцелуй" в камеру женщины, которая снимает артистов. После этого третья женщина подходит и толкает ее, между ними завязывается потасовка.

Уже вскоре, когда "главная героиня" видео продолжает танцевать и подходит сфотографироваться с другими женщинами, к ней подходит другой человек и бьет ее по лицу. На этом видео обрывается.

Видео дня

Бужинская опубликовала это видео в своем Instagram-аккаунте, призвав поклонников сохранять здравый смысл и быть ответственными. Она намекнула, что женщина с видео могла быть в нетрезвом состоянии, а конфликт у нее возник с дочерью женщины, которой та демонстрировала непристойные жесты:

"Люблю всех и каждого, но должен быть здравый смысл и ответственность. Обидно видеть, особенно когда женщины встревают в драку".

Певица отметила, что такие случаи расстраивают исполнителей, и она надеется, что этот инцидент не помешал другим поклонникам насладиться концертом.

Напомним, недавно украинская певица Анна Тринчер заявила, что во время выступления в Тернополе к ней на сцену начали выкарабкиваться люди.

