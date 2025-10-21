О проведении встречи с Путиным объявил сам Трамп еще на прошлой неделе.

Встреча между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Америки в ближайшем будущем не состоится. Под угрозу проведение саммита в Будапеште, вероятно, поставил отказ Москвы от немедленного прекращения огня в Украине.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявления дипломатов после того, как подготовительная встреча между высокопоставленными дипломатами США и России была отложена. В Европе призывают Вашингтон требовать немедленного прекращения огня в Украине, и подчеркивают, что основой для любых переговоров должна служить текущая линия фронта.

О проведении встречи с Путиным объявил сам Трамп еще на прошлой неделе. Однако подготовка к ней столкнулась с препятствием. В Будапеште в четверг, 23 октября, должна была состояться встреча между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, но ее не будет.

Ни одна из сторон публично не отказалась от планов встречи Трампа с Путиным, и, судя по всему, работа над организацией саммита в Венгрии продолжается. По крайней мере, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во вторник находился в Вашингтоне, и написал в Facebook: "Нас ждут серьезные дни".

При этом журналисты акцентируют, что двое высокопоставленных европейских дипломатов заявили, что перенос встречи Рубио и Лаврова является признаком того, что американцы могут быть не склонны проводить саммит Трампа и Путина, если Москва не откажется от своих требований.

"Мы не уверены, что это произойдет, и, возможно, это не произойдет. Видимо, русские хотели слишком много, и для американцев стало очевидным, что в Будапеште Трамп не достигнет никакого соглашения", – сказал один из них.

Второй дипломат сказал, что россияне совсем не изменили позиции. В Москве не соглашаются остановиться на фронте:

"И я предполагаю, что Лавров произнес ту же речь, а Рубио ответил: "До свидания".

Отмечается, что союзники Украины в Европе выражали обеспокоенность относительно второй встречи Трампа и Путина без получения никаких уступок со стороны диктатора.

Сам Трамп часто менял свою позицию на публике, когда говорил об Украине. Хотя во время последней встречи с Владимиром Зеленским американский лидер четко поддержал позицию, что перемирие должно начаться с удержанием сил на их нынешних позициях. СМИ писали, что встреча Трампа и Зеленского была "противоречивой". Сообщалось, что президент США употреблял нецензурную лексику и давил на Зеленского, хотя Зеленский назвал встречу успешной.

На этой неделе европейские лидеры должны встретиться для обсуждения вопроса о создании сил безопасности для обеспечения послевоенного урегулирования в Украине. Присутствовать там будет и Владимир Зеленский. В то же время Россия отвергает идею создания таких международных сил безопасности.

Встреча Трампа и Путина: последние новости

Ранее Reuters со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома писало, что встреча между президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшем будущем не планируется.

Журналист журналист NBC News Гаррет Хааке говорил, что планирование встречи поставили на паузу, поскольку "президент США считает, что обе стороны еще не готовы к переговорам, чтобы оправдать их проведение именно сейчас".

