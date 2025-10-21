Одна из причин – их стоимость, говорит Роман Костенко.

В ноябре 2024 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует изготовить 3000 крылатых ракет в 2025 году. Однако этого не произошло.

Об этом в эфире "Radio NV" заявил Роман Костенко – народный депутат, секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Я тогда имел сомнения. И в принципе я понимаю, что я был прав... заявления делать легче, чем потом их выполнять... Что мы понимали, что никаких 3 000 крылатых ракет у нас не будет. Ну и по факту их и нет, именно наших украинских. Я думаю, что нужно вообще подсчитывать сколько их есть, сколько мы их сделали. К сожалению, здесь нужно теперь президенту ставить вопрос, это или его неправильно тогда проинформировали, когда он делал это заявление, ну или не выполнили те, кому он ставил ту задачу", – сказал Костенко.

Он добавил, что такая задача была нереалистичной еще с самого начала. В частности причина в стоимости такого количества крылатых ракет, пояснил нардеп.

"Если мы говорим за нормальные ракеты, то я думаю, нужно еще раз спросить, почему это не выполнено и кто в этом виноват. Или это с самого начала была действительно ИПСО, когда президент понимал, что он говорит то, что невозможно выполнить", – добавил Костенко.

Украинские ракеты: важные новости

Ранее о том, что Украина использует ракеты "Фламинго" для ударов по территории РФ сообщал нардеп Егор Чернев. Он отметил, что кроме нее, у Украины также есть и другие ракеты, которые способны бить на расстояние более 1000 километров, в частности "Паляниця", "Пекло" и "Нептун".

Также, по словам нардепа, сейчас продолжаются испытания баллистической ракеты украинского производства "Сапсан".

