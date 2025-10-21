Чтобы сэкономить, достаточно отключить несколько устройств в то время, когда вы ими не пользуетесь.

Уменьшить счета за свет реально. Самый простой шаг - отключить несколько устройств в то время, когда вы ими не пользуетесь. О явлении "энергетического вампиризма" рассказало издание Slashgear.

Отмечается, что некоторые электроприборы потребляют ток в выключенном состоянии, поэтому их называют "энергетическими вампирами". В результате ваш дом использует энергию, даже когда вас нет. Министерство энергетики США подсчитало: если отключать устройства, которыми вы не пользуетесь, можно сэкономить около 10% годового потребления электроэнергии.

Вот 5 приборов, которые в отключенном состоянии потребляют больше всего электроэнергии

Видео дня

1. Телевизор

Исследование Министерства энергетики США 2005 года показало, что плазменные телевизоры были самыми большими "энергетическими вампирами". С появлением Smart TV ситуация изменилась, но не существенно: современные телевизоры также потребляют много энергии даже в "спящем" состоянии, ведь имеют много встроенных функций. Это может составлять до 20% от общего потребления телевизора.

Хорошим способом решения этой проблемы является подключение телевизора к розетке с помощью удлинителя, что позволит прервать соединение после выключения устройства. Отсоединить телевизор от сети не всегда легко, а щелчок переключателем - точно более легкий вариант.

2. Игровые консоли

Консоли - еще один "прожорливый" прибор. В 2014 году американский Совет по защите природных ресурсов сообщил, что Xbox One потреблял 16 Вт в режиме ожидания в течение года.

Интересно, что 20% людей в мире имеют доступ по крайней мере к одной консоли, поэтому это значительная статья расходов.

Современные консоли - это не только игры, но и сервисы потокового видео, но при этом они потребляют в 35 раз больше энергии, чем обычный медиастик (Apple TV, Roku или Fire Stick).

Поэтому стоит подумать над тем, чтобы использовать стриминговые устройства вместо консолей для просмотра фильмов - это существенно снизит расходы.

3. Принтеры

Деньги, которые мы сэкономим, выключая принтер, может, не такие уж и значительные, однако важен принцип. Если вы оставляете принтер в режиме ожидания, когда он не используется, вы почти наверняка делаете то же самое со многими другими устройствами. В масштабе нескольких устройств вы сэкономите уже ощутимо.

Лазерные принтеры обычно потребляют больше электричества, чем струйные, но главное - не оставлять их в режиме ожидания. Поэтому если печатаете нечасто - держите принтер отключенным.

4. Телевизионные приставки, DVD- и Blu-ray проигрыватели

Медиаплееры - еще одна группа "энергетических вампиров". Их редко выключают из розетки, поэтому они постоянно потребляют энергию. Например, кабельный или спутниковый тюнер может стоить вам около 50 долларов в год, если его не отключать.

Также полезно периодически выключать роутер, особенно когда вас нет дома - это не только экономия, но и дополнительная защита от хакеров.

5. Небольшие кухонные приборы

Кухня - настоящий очаг мелких "энергетических вампиров". Кофеварки, микроволновки, электрочайники, тостеры, фритюрницы - все это потребляет электроэнергию даже в выключенном состоянии. По данным Министерства энергетики США (2022), отключение таких приборов может сэкономить $10-20 в год.

Особенно "прожорливы" устройства с дисплеями или функцией автозапуска, например кофеварки с подогревом или микроволновки, постоянно показывающие время.

Большинство "энергетических вампиров" - это не крупные приборы, а мелочи, о которых мы даже не думаем. Если регулярно выключать телевизоры, принтеры, кухонные устройства и консоли, можно уменьшить счёт за электричество на 10% и к тому же сделать свой дом немного экологичнее.

Ранее мы писали, что один кухонный прибор потребляет столько же света, как шесть холодильников. Речь идет о посудомоечной машине. Эксперты объяснили, что в среднем она использует 1800 Вт электроэнергии, что равно 1,8 киловатт-часам, а между тем стандартный комбинированный холодильник (с морозильной камерой) может потреблять от 300 до 800 Вт электроэнергии, а это значит, что посудомоечные машины могут потреблять в шесть раз больше, чем холодильники.

Вас также могут заинтересовать новости: