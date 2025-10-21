В условиях большой игры за полезные ископаемые, на некоторые моменты надо обратить внимание и Украине.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Австралии Энтони Албаниз подписали в понедельник соглашение о редкоземельных металлах, направленное на противодействие Китаю. Об этом сообщает Reuters.

Стороны обязались инвестировать по 1 миллиарду долларов в проекты по добыче и переработке полезных ископаемых на территории Австралии в течение следующих шести месяцев. Также на критически важные полезные ископаемые будет установлена минимальная цена.

Проекты охватывают целый ряд важных компонентов, необходимых для современных оборонных систем, аэрокосмических составляющих, коммуникационного оборудования и промышленных технологий нового поколения.

Видео дня

Инвестиции помогут поддержать реиндустриализацию высокотехнологичной производственной базы Америки, а также "противодействовать доминированию Китая в экспорте и обеспечить устойчивость западных цепей поставок", говорится в сообщении.

Предпосылки и детали заключения соглашения

Соглашение о критических полезных ископаемых было заключено через неделю после того, как американская сторона осудила усиление Китаем контроля над экспортом редкоземельных металлов как угрозу для глобальных цепей поставок.

Богатая ресурсами Австралия, которая хочет добывать и перерабатывать редкоземельные металлы, вынесла на обсуждение во время торговых переговоров с США в апреле вопрос о преференциальном доступе к своим стратегическим запасам.

Соглашение предусматривает сотрудничество в картографировании геологических ресурсов, переработке минералов и усилиях по прекращению продажи критически важных минеральных активов "по соображениям национальной безопасности".

Это является косвенной ссылкой на Китай, который в течение последнего десятилетия приобрел крупные горнодобывающие активы по всему миру, включая крупнейший в мире кобальтовый рудник в Конго, который в 2016 году был приобретен у американской компании.

Какие выводы из сделки следует сделать Украине

Редкоземельные металлы на территории Украины могут стать в будущем лакомым куском для западных инвесторов на фоне геополитического противостояния Китая и США, к которым присоединяются другие страны, обеспокоенные растущим влиянием Пекина.

Также во время встречи сторон, президент США выразил раздражение по поводу прошлой критики в его адрес со стороны посла Австралии в США Кевина Радда. В 2020 году Радд назвал Трампа "самым разрушительным президентом в истории".

Трамп спросил, где сейчас находится посол. Увидев его за столом, президент США отметил: "Я тоже вас не люблю и, видимо, никогда не буду любить".

Из этого можно сделать еще один вывод: что бы раньше ни говорил сам Трамп и что бы ни говорили о нем, во время переговоров он всегда будет руководствоваться исключительно бизнес-интересами.

Австралийская сторона назвала сделку "трудопроводом" стоимостью 8,5 млрд долларов. По оценкам Белого дома, стоимость месторождений критически важных минералов составляет 53 млрд долларов.

Противостояние Китая и США - главные новости

Тарифная война, начатая президентом США Дональдом Трампом, вызвала недовольство среди исторических союзников Америки. Но теперь мировые лидеры начинают объединяться вокруг нее из-за новой торговой политики Поднебесной, которая вводит жесткий контроль над экспортом поставок редкоземельных металлов. Китаю принадлежит почти половина их мировых запасов.

На прошлой неделе министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Трамп готов ввести новые пошлины против Китая в размере до 500%, если Пекин не откажется от импорта российской нефти.

Вас также могут заинтересовать новости: