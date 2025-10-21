Но некоторые функции отключить всё таки нельзя.

iPhone славятся стабильностью и продуманным дизайном, но не всё в них идеально. Некоторые функции откровенно раздражают пользователей - часть можно отключить в настройках, а с другими приходится просто мириться.

Издание Slashgear собрало 11 самых раздражающих особенностей iPhone - от странной автозамены до зацикленных видео в "Фото".

Автозамена, которая всё портит

Функция автокоррекции на iPhone живёт по своим правилам. Она может исправить ошибку, а может превратить фразу в абсурд. Пользователи жалуются, что после каждого обновления iOS становится только хуже. Однако её всё же можно отключить: Настройки > Основные > Клавиатура > Автокоррекция.

Видео дня

Liquid Glass

Новый интерфейс Liquid Glass добавил прозрачности и бликов, но сделал текст менее читаемым, а глаза уставшими. Полностью убрать эффект нельзя, но можно приглушить: Настройки > Универсальный доступ > Дисплей и размер текста > Уменьшение прозрачности.

Галерея, где ничего не найти

iOS 18 полностью изменила приложение "Фото", и теперь многие не могут найти свои снимки. Категории исчезли, структура стала запутанной. Решение - открыть Настроить и изменить порядок и оставить только нужные разделы.

Видео, которые зацикливаются

Функция Loop Video делает так, что все ролики в галерее автоматически повторяются, как в TikTok. На деле это мешает, особенно если просто хочешь показать видео друзьям. Чтобы отключить, зайди в Настройки > Приложения > Фото > Loop Video.

Ограниченный журнал вызовов

Айфон хранит только 100 последних звонков, старые автоматически удаляются. Настроек для увеличения лимита нет, а чтобы вернуть старую историю, придётся обращаться к оператору.

Случайные скриншоты

Кнопки блокировки и громкости расположены слишком близко, из-за этого айфон часто делает случайные скриншоты. Исправить нельзя, остаётся только привыкнуть.

Клавиатура без цифр

Apple до сих пор не добавила отдельный ряд с цифрами. Чтобы ввести пароль или номер, нужно постоянно переключаться на экран с цифрами. Единственный выход - установить стороннюю клавиатуру вроде SwiftKey.

Wi-Fi и Bluetooth, которые не выключаются

При отключении через Центр управления Wi-Fi и Bluetooth лишь временно разрывают соединение, но остаются активными для AirDrop и Apple Watch. Чтобы полностью отключить - только через Настройки.

Будильник и таймер - опасное сходство

Кнопки "Отложить" и "Стоп" на экране блокировки выглядят одинаково. Проснувшись, легко промахнуться и проспать всё утро.

Общая громкость для всего

На iPhone нельзя раздельно регулировать громкость уведомлений, звонков и видео. Выключив звук для ролика, можно случайно пропустить звонок. В Настройки > Звуки и тактильные сигналы есть лишь частичное решение.

Уведомления без логики

Синхронизация уведомлений между устройствами работает нестабильно: закрыл пуш на iPhone - он остаётся на iPad. Истории уведомлений нет, так что случайно закрытое сообщение исчезает навсегда.

Ранее мы рассказывали, что в новой версии iOS 26 появится настройка, которая отключит самую спорную фичу новых iPhone. Теперь дизайн Liquid Glass можно сделать более читабельным.

