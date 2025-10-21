iPhone славятся стабильностью и продуманным дизайном, но не всё в них идеально. Некоторые функции откровенно раздражают пользователей - часть можно отключить в настройках, а с другими приходится просто мириться.
Издание Slashgear собрало 11 самых раздражающих особенностей iPhone - от странной автозамены до зацикленных видео в "Фото".
Автозамена, которая всё портит
Функция автокоррекции на iPhone живёт по своим правилам. Она может исправить ошибку, а может превратить фразу в абсурд. Пользователи жалуются, что после каждого обновления iOS становится только хуже. Однако её всё же можно отключить: Настройки > Основные > Клавиатура > Автокоррекция.
Liquid Glass
Новый интерфейс Liquid Glass добавил прозрачности и бликов, но сделал текст менее читаемым, а глаза уставшими. Полностью убрать эффект нельзя, но можно приглушить: Настройки > Универсальный доступ > Дисплей и размер текста > Уменьшение прозрачности.
Галерея, где ничего не найти
iOS 18 полностью изменила приложение "Фото", и теперь многие не могут найти свои снимки. Категории исчезли, структура стала запутанной. Решение - открыть Настроить и изменить порядок и оставить только нужные разделы.
Видео, которые зацикливаются
Функция Loop Video делает так, что все ролики в галерее автоматически повторяются, как в TikTok. На деле это мешает, особенно если просто хочешь показать видео друзьям. Чтобы отключить, зайди в Настройки > Приложения > Фото > Loop Video.
Ограниченный журнал вызовов
Айфон хранит только 100 последних звонков, старые автоматически удаляются. Настроек для увеличения лимита нет, а чтобы вернуть старую историю, придётся обращаться к оператору.
Случайные скриншоты
Кнопки блокировки и громкости расположены слишком близко, из-за этого айфон часто делает случайные скриншоты. Исправить нельзя, остаётся только привыкнуть.
Клавиатура без цифр
Apple до сих пор не добавила отдельный ряд с цифрами. Чтобы ввести пароль или номер, нужно постоянно переключаться на экран с цифрами. Единственный выход - установить стороннюю клавиатуру вроде SwiftKey.
Wi-Fi и Bluetooth, которые не выключаются
При отключении через Центр управления Wi-Fi и Bluetooth лишь временно разрывают соединение, но остаются активными для AirDrop и Apple Watch. Чтобы полностью отключить - только через Настройки.
Будильник и таймер - опасное сходство
Кнопки "Отложить" и "Стоп" на экране блокировки выглядят одинаково. Проснувшись, легко промахнуться и проспать всё утро.
Общая громкость для всего
На iPhone нельзя раздельно регулировать громкость уведомлений, звонков и видео. Выключив звук для ролика, можно случайно пропустить звонок. В Настройки > Звуки и тактильные сигналы есть лишь частичное решение.
Уведомления без логики
Синхронизация уведомлений между устройствами работает нестабильно: закрыл пуш на iPhone - он остаётся на iPad. Истории уведомлений нет, так что случайно закрытое сообщение исчезает навсегда.
Ранее мы рассказывали, что в новой версии iOS 26 появится настройка, которая отключит самую спорную фичу новых iPhone. Теперь дизайн Liquid Glass можно сделать более читабельным.