Приготовление пищи в микроволновой печи не приводит к существенной потере питательных веществ, но об этом нужно узнать подробнее.

Микроволновая печь — бытовой прибор, который использует вид излучения для быстрого и удобного разогрева пищи. С момента появления в середине XX века микроволновые печи стали неотъемлемой частью почти каждой кухни.

Они экономят время, сохраняют вкус и аромат блюд, позволяют быстро разогреть остатки или приготовить полноценный обед за считанные минуты. Однако, наряду с этим удобством, вокруг микроволновок возникло множество мифов — от страхов перед "вредным излучением" до утверждений, что такая готовка "убивает витамины". Несмотря на десятилетия популярности, многие люди до сих пор задаются вопросом, как именно она воздействует на продукты и безопасно ли ее использование в повседневной жизни, пишет VeryWell Health.

Как работает микроволновка простым языком

Чтобы понять, насколько безопасна микроволновая печь и почему она не делает пищу "вредной" или "пустой", важно разобраться, как именно она работает. Несмотря на кажущуюся сложность, принцип действия микроволновки довольно прост: она использует энергию электромагнитных волн, чтобы быстро нагреть продукты изнутри.

Видео дня

1. Электричество создает электромагнитные волны

Магнетрон в микроволновой печи использует электричество для выработки электромагнитных волн. Эти волны — микроволны — заставляют частицы пищи вибрировать и поглощать энергию. В результате трения выделяется тепло, и еда готовится.

2. Воздействие на молекулы воды

Молекулы воды в пище особенно чувствительны к микроволнам. Продукты с высоким содержанием влаги нагреваются быстрее, чем сухие. Однако микроволны также воздействуют на жиры, сахар и другие вещества.

3. Нагрев за счет теплопроводности

Приготовление пищи в микроволновке происходит за счет теплопередачи — нагрев идёт снаружи внутрь, когда тепло от горячих внешних слоёв передаётся к середине продукта.

4. Изменение текстуры некоторых продуктов

Под действием микроволн вода в пище превращается в пар. Поэтому продукты с высоким содержанием влаги, например овощи, становятся мягче, а менее влажные могут пересохнуть, если их держать в микроволновке слишком долго.

5. Сохранение питательных веществ

При правильном использовании микроволновая печь помогает сохранять питательные вещества в еде. Более того, в некоторых случаях она может даже повышать содержание антиоксидантов и устойчивого крахмала. В отличие от варки, при которой часть витаминов теряется, микроволны обеспечивают короткое и щадящее приготовление.

Теряют ли микроволновые печи пищевую ценность продуктов

Пищевая ценность продуктов может меняться в зависимости от способа приготовления, но степень потерь зависит от конкретного продукта и метода термообработки. Микроволновая готовка лучше сохраняет витамины, чем варка или жарка, потому что требует меньше времени и температуры. Например, витамин C в овощах сохраняется лучше, чем при бланшировании, говорится в одном из исследований.

В некоторых продуктах микроволны увеличивают содержание антиоксидантов и полисахаридов, а также устойчивого крахмала, полезного для пищеварения. Потери возможны только при перегреве: водорастворимые витамины (C и группы B) разрушаются при чрезмерном нагреве.

Чем опасна микроволновка для здоровья

Микроволновые печи считаются безопасными бытовыми приборами при правильном использовании. Производство микроволновок контролируется FDA (Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США), которое устанавливает стандарты безопасности.

Однако вокруг микроволн до сих пор существует путаница:

Излучение микроволн неопасно для человека. Оно не ионизирующее, то есть не способно повредить клетки или ДНК. Продукты не становятся "радиоактивными".

Оно не ионизирующее, то есть не способно повредить клетки или ДНК. Продукты не становятся "радиоактивными". В редких случаях при повреждении корпуса возможна небольшая утечка излучения. Если микроволновка треснула или деформировалась, ее следует заменить.

при повреждении корпуса возможна небольшая утечка излучения. Если микроволновка треснула или деформировалась, ее следует заменить. Нельзя использовать неподходящую посуду. Некоторые пластиковые контейнеры могут плавиться и выделять вредные вещества. Исследования показали, что при нагреве в микроволновке выделяется больше микропластика, чем при других способах хранения и разогрева.

Как безопасно использовать микроволновку

Важно следить за равномерностью нагрева. Большие куски пищи, особенно мясо, могут прогреваться неравномерно — это создает риск выживания бактерий. Используйте термометр, чтобы убедиться, что продукт полностью готов.

Дайте блюду "дойти". После выключения микроволновки еда продолжает готовиться ещё несколько минут — это нормально.

Не кладите в микроволновку металл, фольгу и некоторые продукты (например, сырые яйца или сосиски) — они могут вызвать искры.

Будьте осторожны с горячей водой. В микроволновке она может перегреться и вызвать ожоги при перемешивании или наливании.

Другие интересные новости о бытовых приборах

Ранее УНИАН сообщал, можно ли подключать удлинитель к удлинителю. Если вы живете в старом доме, вам, вероятно, хорошо знакома постоянная борьба за дополнительные розетки. И такое решение могло бы показаться "разумным", но лучше разобраться в ситуации...

Кроме того, мы рассказывали, как отмыть очень грязную духовку. Эксперты по уборке назвали три действенных средства, которые обязательно вам помогут. Главное узнать о них как можно скорее.

Вас также могут заинтересовать новости: