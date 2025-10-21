Сийярто настаивает, что саммит все же состоится, но не уточнил, когда именно.

21 октября ряд западных СМИ сообщили о том, что саммит между президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште был отменен. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что это не соответствует действительности

"С момента объявления о проведении мирного саммита в Будапеште было очевидно, что многие сделают все возможное, чтобы помешать его проведению. Провоенная политическая элита и их СМИ всегда ведут себя так перед событиями, которые могут оказаться решающими для войны или мира", – написал он в соцсети Х.

По его словам, "то же самое" происходит перед почти каждым заседанием Европейского совета, принятием решений о санкциях или о Европейском фонде мира. При этом он намекнул, что саммит лидеров США и России таки состоится, хотя и не уточнил, когда именно.

"Пока саммит не состоится, ожидайте волну утечек информации, фейковых новостей и заявлений о том, что он не состоится", – констатировал он.

Саммит в Будапеште

На прошлой неделе президент США заявил, что уже скоро встретится с Путиным в Будапеште. Конкретных сроков он не называл. Ожидалось, что 23 октября встретятся госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Лавров, которые и обсудят подготовку саммита, но ее не будет, пишут в медиа.

20 октября Рубио и Лавров провели телефонный разговор. По сообщениям СМИ, он оказался не очень удачным. Как пишет WSJ, комментарии российского министра подтвердили предположения американской администрации: Россия не готова к заключению соглашения. В Белом доме заговорили об отмене саммита.

В материале агентства Reuters было сказано, что проведение встречи могло оказаться под угрозой из-за отказа Москвы от немедленного прекращения огня в Украине.

"Видимо, россияне хотели слишком многого, и для американцев стало очевидным, что в Будапеште Трамп не достигнет никакого соглашения", – заявил неназванный европейский чиновник.

