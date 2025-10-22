Сколько средств имеет Киев: в СМИ поделились, хватит ли их надолго

По данным источников ЕС, Украина имеет средства, которых хватит только до конца первого квартала 2026 года.

Лидеры ряда европейских стран во вторник, 21 октября, выступили в поддержку Киева против требований президента США Дональда Трампа о передаче части украинской территории России, сообщает El Pais.

Издание отмечает, что лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, Финляндии, Дании, Норвегии и руководство европейских институтов, а позже Швеция и Испания опубликовали совместное заявление, которое также подписал президент Украины Владимир Зеленский, в котором они выступают за замораживание текущей линии фронта, чтобы начать дипломатический диалог.

Они отметили, что поддерживают усилия главы Белого дома по достижению перемирия, но Киев не может терять козыри перед началом переговоров.

"Мы решительно поддерживаем позицию президента Трампа относительно того, что боевые действия должны быть немедленно прекращены, а нынешняя линия фронта должна стать отправной точкой для переговоров", - говорится в заявлении, которое было опубликовано накануне европейского саммита, который состоится в четверг, 23 октября.

По данным, на саммите главной темой обсуждения будет поддержка Украины, прежде всего, в экономическом плане. Ожидается, что на саммите будет лично присутствовать президент Украины Владимир Зеленский.

В публикации указывается, что заявление лидеров ЕС было сделано после того, как несколько дней назад на встрече в Белом доме президент США Дональд Трамп потребовал от украинского лидера отдать Москве весь Донбасс - ключевой регион на востоке Украины, который давно является объектом посягательств и в значительной степени оккупирован Кремлем. Якобы, по словам Трампа, это поможет в достижении мирного соглашения.

Подчеркивается, что это требование соответствует риторике главы Кремля Владимира Путина, с которым американский президент планирует встретиться в ближайшее время в Будапеште.

Эту идею, подчеркивается в статье, предложил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, страны-члена НАТО и ЕС, но близкой к Кремлю и большого сторонника Трампа в Европе. Выбранное место также является невыгодным для Зеленского.

В ЕС и Украине есть опасения, что эти мирные переговоры закончатся неудачным соглашением, и этот сценарий становится все более очевидным, что начинают осознавать как Европа, так и Киев.

По этой причине лидеры Европы пытаются поддержать страну, на которую вторглась Россия, перед началом любых мирных переговоров, чтобы она имела лучшие карты на руках.

"Затягивающие тактики России раз за разом доказывают, что Украина является единственной серьезной стороной, которая стремится к миру. Мы все видим, что Путин продолжает выбирать насилие и разрушение. Мы четко понимаем, что Украина должна быть в максимально сильной позиции до, во время и после любого перемирия. Мы должны усилить давление на экономику и оборонную промышленность России, пока Путин не будет готов подписать мир", - заявляют лидеры ЕС.

Издание поделилось, что несколько источников в ЕС отмечают, что Киев имеет средства только до конца первого квартала 2026 года, чтобы продолжать удерживаться на плаву.

Поскольку государства-члены ЕС имеют все более ограниченные бюджеты, это заставило Европейскую комиссию вынести на обсуждение вопрос о предоставлении в виде беспроцентных займов 140 млрд евро российских активов, замороженных на территории ЕС из-за санкций, наложенных на Россию.

Отмечается, что Бельгия, которая хранит эти средства, выражала свое несогласие с этой мерой из-за опасений будущих юридических последствий такого шага, становится все более восприимчивой к этой идее.

Встреча Трампа и Путина: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опроверг заявления в ряде западных СМИ о том, что саммит в Будапеште между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным отменен. Он намекнул, что саммит лидеров США и России таки состоится, хотя и не уточнил, когда именно. Сийярто добавил, что пока этого не произойдет, будет "много фейковых новостей".

Также мы писали, что телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым показал, что Кремль придерживается своей давней позиции относительно войны в Украине. Издание WSJ указало, ссылаясь на неназванных официальных лиц, что Москва все еще считает, что Украина должна передать ей контроль над всей территорией Донбасса в рамках любого урегулирования. Рубио после телефонного разговора с Лавровым сказал чиновникам из Белого дома в разговоре, что ближайший саммит с российским диктатором Владимиром Путиным вряд ли даст положительные результаты в мирных переговорах.

