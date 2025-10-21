Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой прокомментировала очередные слухи о том, что она якобы беременна.
Комментаторы делают предположения о ее "беременности" не впервые - ранее некоторые из подписчиков были уверены, что девушка вышла замуж за своего парня именно по этой причине. Маша Полякова и тогда говорила, что это неправда, и сейчас.
Сегодня 20-летняя девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте короткое видео, на котором позирует в маленьком черном платье, демонстрируя фигуру:
"Знаете, я обожаю, когда люди говорят, что я беременна. Можно поинтересоваться, а в каком месте вы думаете, что я беременна?".
Напомним, летом Мария Полякова официально вышла замуж за иностранца Эдена Пассарелли, с которым познакомилась во время учебы в Соединенных Штатах Америки.
Ее звездная мать поздравила молодоженов, впоследствии отметив СМИ, что ей нравится избранник дочери, хотя не обо всех парнях Маши она могла так сказать.