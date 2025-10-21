По информации, российский беспилотник попал в дорожное покрытие.

Во вторник, 21 октября, российская армия запустила по городу Сумы ударные дроны, по предварительной информации, типа "Италмас", сообщил в своем Telegram-канале исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь.

"Сегодня, около 16:30, в нашем городе зафиксировано попадание вражеского беспилотника типа "Италмас" в дорожное покрытие", - говорится в сообщении.

По словам Кобзаря, повреждено более 10-ти автомобилей, выбиты окна в многоквартирных домах.

"На данный момент известно о девяти раненых людях", - добавил он.

Кобзарь добавил, что на месте происшествия работают все необходимые службы. В среду, 22 октября, в городе заработает мобильный штаб. Все, кто нуждается в помощи, смогут ее получить.

Что известно о российском беспилотнике "Италмас"?

По данным РБК-Украина, это оружие появилось в России в 2023 году. Российский дрон "Италмас" (другие названия "Герань-3", "Изделие 54", "газонокосилка") - упрощенная версия ударного беспилотника Shahed-136. Дрон построен по схеме "летающее крыло". Его еще называют гибридом "Шахеда" и "Ланцета".

Издание отмечает, что этот БпЛА простой в производстве, дешевый и массовый: его делают из фанеры, композита или вообще из пенопласта. Также он умеет летать значительно ниже, чем "Шахеды", из-за чего его труднее обнаружить. Его боевая часть весит примерно 25 кг. Максимальная дальность дрона - 200 км. Вероятно, на нем установлен искусственный интеллект (ИИ).

Ранее УНИАН сообщал, что Украина все чаще запускает обманные дроны, по типу российских приманок "Гербера". Как пишет издание Forbes, Россия активно использует приманки, которые прикрывают "Шахеды". По данным аналитического центра ISIS, около половины воздушных целей, используемых во время атак, являются дешевыми, и в основном безоружными, приманками. Отмечается, что "Шахед" стоит около 50 тысяч долларов, а приманка "Гербера" - около 10 тысяч долларов. Поэтому, сейчас враг использует "Герберу" чаще.

Также мы писали, что основатель компании-производителя оборонной продукции Валерий Боровик рассказал, что среди основных преимуществ нового украинского дрона-перехватчика " Генерал Черешня Bullet" - это то, что он быстрее типичных "Шахедов" и дешевле других дронов, которые охотятся на вражеские БпЛА. Он отметил, что "Шахеды" летят 200-250 км/ч, тогда как украинский дрон-перехватчик - 309 км/ч. По его словам, кроме того, у дрона "Генерал Черешня Bullet" довольно неплохая цена - около тысячи евро.

