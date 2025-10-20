Россия в следующем году уменьшает бюджет на большинство отраслей, в том числе и войну, из-за успешных ударов Сил обороны Украины по нефтегазовой инфраструктуре врага. Такое мнение высказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра в эфире на Radio NV.
"Но при этом есть одна статья, на которую они бюджет увеличивают - на пропаганду. И это очень показательно. То есть у них очень плохие дела и они считают, что перекрыть это можно тем, что просто исказить реальность. То есть они исходят из того, что не так важно, что происходит в реальном мире. Гораздо важнее, что люди об этом знают. И когда они не могут повлиять на саму ситуацию, они вкладывают дополнительный ресурс в то, чтобы нарисовать картинку", - говорит Дикий.
Ветеран добавил, что сейчас компания по дипстрайкам является наиболее успешной для Сил обороны. Поскольку Украина нашла слабое место в России и сейчас главная задача - масштабировать эти удары.
"Компания дипстрайков - это наша ключевая задача на эту осень, зиму, весну. Если на фронте, к сожалению, пока наша стратегия сводится к тому, чтобы просто сдерживать это нашествие. А вот эта кампания дипстрайков - это как раз то, что на сегодня дает наибольшие результаты и то, чему России тяжелее всего противостоять", - добавил Дикий.
В то же время эксперт отметил, что сейчас Украина в большинстве случаев использует для ударов по РФ именно беспилотники. Тогда как имеющиеся ракеты не применяются во время подобных атак.
"А тем временем ракеты то у нас уже есть. Есть уже какое-то количество и длинных "Нептунов", есть уже какое-то количество этих самых "Фламинго". Когда прилетит что-то с боевой частью не 50 кг, как у дальних дронов, а 450, или в районе тонны, как у "Фламинго", то это будет совершенно другой, гораздо более мощный эффект. И у меня есть сильное подозрение, что использование наших ракетных аргументов пока сдерживалось не военными соображениями, а это была часть большой политики. Если действительно фактором были политические ограничения, то вот их пора снимать и пора, чтобы уже летели не только "лютые и бобры", а вот пора уже все же запускать "розовых птичек", - отметил Дикий.
Удары по РФ: важные новости
Ранее Генштаб сообщал, что украинские защитники поразили сразу два нефтеперерабатывающих завода на территории РФ. Кроме того, Силы обороны нанесли удар по базе горюче-смазочных материалов во временно оккупированном Бердянске. Сообщалось о взрывах и пожаре в районе объекта.
По словам главы ГУР Кирилла Буданова, Россия понесла больше потерь от украинских ударов, чем от западных санкций. Также он отметил, что имеющееся экономическое давление на Россию недостаточно.