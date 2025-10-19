На территории двух заводов были зафиксированы взрывы и пожар.

Силы обороны Украины поразили Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий и Оренбургский газоперерабатывающий заводы в России. Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, удар по НПЗ в Самарской области страны-агрессора был нанесен в ночь на 19 октября.

Отмечается, что на территории предприятия были зафиксированы взрывы и пожар. Этот завод производит более 20 разновидностей товарной продукции, а ежегодный объем первичной переработки составляет 4,9 млн тонн.

"По предварительной информации, поражены установки первичной переработки нефти (ЭЛОУ АВТ). На территории предприятия наблюдается пожар. Степень нанесенного ущерба уточняется", - говорится в сообщении. Также там отметили, что это предприятие задействовано в обеспечении потребностей российской армии.

Кроме того, поражен и Оренбургский газоперерабатывающий завод в Оренбургской области России. На территории предприятия также зафиксированы взрывы и масштабный пожар.

"Оренбургский ГПЗ является одним из крупнейших газоперерабатывающих комплексов РФ и способен перерабатывать до 45 млрд кубометров природного газа и 6,2 млн тонн газового конденсата/нефти в год", - рассказали в Генштабе.

По предварительной информации, на этом заводе была поражена одна из установок переработки и очистки газа.

В Генштабе добавили, что также был нанесен удар по базе горюче-смазочных материалов во временно оккупированном Бердянске. Есть информация о взрывах в районе цели и пожаре на объекте.

Удары по РФ

Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 октября подразделения Сил специальных операций ударными дронами поразили ряд объектов врага на временно оккупированной территории Крыма.

Речь идет о поражении нефтебазы в населенном пункте Гвардейское и ФГКУ комбината "Гвардейский", что в населенном пункте Карьерное Сакского района.

