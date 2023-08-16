Александр Коваленко рассказал о нескольких вариантах обновления "зернового соглашения", но они требуют геополитических решений.

После демонстративного выхода из "зерновой сделки" Российская Федерация в Черном море провоцирует корабли, принадлежащие странам, которые не могут дать сильный отпор.

Такое мнение высказал на брифинге в медиацентре "Украина-Одесса" военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, по сравнению с 2022 годом ситуация в акватории не столь критична, но опасность там на очень высоком уровне. Это связано с тем, что РФ на сегодняшний день нарушает почти все международные права и осуществляет провокации в акватории.

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"В первую очередь провокационные действия в отношении судов, которые ходят под флагами стран, которые не могут дать какой-то мощный политический, или другой ответ. В частности, последний инцидент, который произошел с судном под флагом Палау (государство-архипелаг в Микронезии в западной части Тихого океана – УНИАН). Итак, какой-то реакции Россия не получила ... в то же время, когда проходили морем суда под флагами Израиля, Турции таких провокационных действий не происходило", - сказал эксперт.

Он уточнил, что для провокаций РФ выбирает корабли стран, которые не могут дать достойный ответ, но это на самом деле демонстрация слабости самой России, которая таким образом подчеркивает "мощность своих ультиматумов".

По словам Коваленко, РФ начала свой проект по превращению Черного моря в свой внутренний водоем.

"Она себя так выставляет, что диктат ее условий является бесспорным. Все должны соглашаться с ее условиями. Особенно это обострение произошло после выхода из "зернового соглашения", - сказал эксперт.

Коваленко считает, что РФ имела отношение к "зерновому соглашению" достаточно относительное, потому что главная роль в нем принадлежала Украине, ООН и Турции. Он добавил: Россия хочет, чтобы все соглашались именно на ее условия для обновления "зернового соглашения" и в других вопросах, которые не касаются Черного моря. Поэтому Кремль пытается максимально усилить опасность в море.

По мнению специалиста, есть несколько вариантов обновления "зерновой сделки", но они требуют принятия геополитических решений. Например, можно проложить маршруты для судов максимально близко к территориальным водам стран НАТО - Болгарии, Румынии, Турции, с выходом в исключительную экономическую зону Украины.

"Чтобы, если будет угроза перехвата судов Россией, они могли зайти в территориальные воды этих стран, потому что РФ точно не будет идти на провокацию против стран НАТО", - считает эксперт.

Он добавил, что есть другие пути. В частности, еще в 2022 году в северо-западной части Черного моря был создан сектор безопасности, благодаря противокорабельным комплексам "Гарпун" и "Нептун".

"Сейчас россияне не могут подходить к украинскому побережью и обстреливать украинские города из ствольной артиллерии, которая установлена на их кораблях, как это было раньше - в 2022 году. Расширение такой зоны безопасности было бы эффективным элементом для воспроизведения "зерновой сделки", - говорит Коваленко.

Третий элемент безопасности - возможно использование для патрулирования акватории безэкипажных катеров, что нужно делать одновременно с другими факторами безопасности.

После разрыва "зернового соглашения" РФ атаковала корабль "Сукра Окан"

Как сообщал УНИАН, 18 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует продолжить экспорт без участия России, которая сразу анонсировала, что с 20 июля будет атаковать все суда в Черном море, следующие в украинские порты. Параллельно страна-агрессор готовилась к блокированию движения по Черному морю и начала наносить удары по портам в Одесской области.

Напомним, 13 августа Минобороны РФ заявило о своем "предупредительном огне" по сухогрузу "Сукра Окан" (флаг Палау), который шел в Измаильский морской порт (Одесская область). Затем захватчики взяли гражданское судно на абордаж.

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