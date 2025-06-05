Его нашли украинские бойцы.

Неподалеку от украинско-российского фронта птицы начали вить гнезда, используя остатки оптоволокна.

Об этом свидетельствует фотография брошенного гнезда, сделанная бойцом батальона сил поддержки 12-й бригады специального назначения "Азов". В официальном Telegram-канале бригады отмечается, что снимок сделали на Торецком направлении:

"Адаптация природы к войне. Птицы смешали природный и искусственный материалы. Это лишь одно из десятков проявлений того, как природа выживает в пламени войны. Между сотнями дронов, штурмов, обстрелов и километров выжженной земли".

Влияние войны на экологию

Война в Украине имеет глубокое и длительное негативное влияние на окружающую среду, дикую природу, включая животных и птиц. Последствия вооруженного конфликта охватывают почти все экосистемы.

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По украинским данным, полномасштабная война нанесла стране экологический ущерб на более чем 80 миллиардов евро. Среди самых серьезных последствий вторжения - уничтожение Каховского водохранилища и массовое загрязнение рек, в частности Сейма и Десны.

Кроме того, окружающей среде был нанесен значительный ущерб из-за разлива мазута в Черном море, а также повреждения защитного сооружения над разрушенным реактором Чернобыльской АЭС.

Ранее группа активистов призвала высшую судебную инстанцию Европы признать Россию виновной в создании климатической катастрофы. Это связано с тем, что война РФ против Украины способствует резкому росту выбросов парниковых газов.

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