Это событие еще называют "генетическим узким местом".

Почти миллион лет назад человечество оказалось на грани исчезновения. Новое исследование показало, что численность наших предков могла сократиться до всего лишь 1280 особей, в результате чего человеческая раса оказалась на грани вымирания.

Это драматическое событие, известное как "генетическое узкое место", длилось более 100 тысяч лет и, вероятно, сыграло ключевую роль в формировании эволюционного пути человечества, пишет The Daily Galaxy.

Несмотря на близость к исчезновению, линия наших предков каким-то образом выжила и в итоге разрослась до нынешнего глобального населения.

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Население на грани вымирания

Исследование, опубликованное в журнале Science, проливает трезвый свет на критический момент в истории человечества. Проанализировав генетические данные 3154 современных людей — как из Африки, так и из других регионов мира — учёные обнаружили доказательства масштабного спада численности популяции.

Между 930 000 и 813 000 лет назад численность человечества сократилась на колоссальные 98,7%, оставив лишь около 1280 репродуктивных особей.

Этот "демографический узкий проход" длился примерно 117 000 лет — период, в который человечество почти исчезло. Это снижение численности учёные определили по уровню генетического разнообразия среди современных людей, которое отражает генофонд далёких предков. Открытие подчёркивает уязвимость ранних человеческих популяций и проливает свет на то, почему ископаемые свидетельства этого периода настолько скудны, особенно в Африке и Евразии.

Климат как возможный катализатор

Хотя точная причина этого спада неизвестна, исследователи полагают, что ключевую роль сыграли резкие климатические изменения. Переход к среднему плейстоцену сопровождался значительным похолоданием Земли. Длительные периоды холода, начало оледенения и суровые засухи, вероятно, привели к голоду и нехватке ресурсов.

В таких условиях люди могли быть вынуждены делиться на малочисленные и изолированные группы, борющиеся за выживание в всё более суровой среде.

Скудность ископаемых остатков этого периода затрудняет прямое наблюдение последствий, но генетические данные дают мощный инструмент для оценки воздействия этих изменений.

С уменьшением численности населения сокращалось и генетическое разнообразие, оставляя чёткие следы в человеческом геноме. Именно эти генетические маркеры и позволили учёным связать экологические сдвиги с эволюционными изменениями у ранних людей.

Генетический сдвиг, который всё изменил

Одно из самых поразительных открытий исследования — связь с важным генетическим событием в истории человечества. В период узкого прохода у человека произошло значительное хромосомное изменение — слияние двух хромосом в одну, известную сегодня как хромосома 2.

Это событие, отделившее людей от других приматов, вероятно, произошло примерно в то же время, что и резкий спад численности населения.

В отличие от других человекообразных обезьян, у которых 24 пары хромосом, у человека их 23. Это слияние считается одним из определяющих моментов в эволюции человека, ознаменовавшим расхождение с ближайшими родственниками.

Исследователи предполагают, что этот генетический сдвиг мог сыграть важную роль в появлении Homo sapiens, а также в дальнейшей дифференциации неандертальцев и денисовцев. Эти изменения — не просто генетические курьёзы, а кирпичики, из которых впоследствии сформировался современный человек.

Возрождение и эволюция

Авторы исследования также предполагают, что восстановление человечества после этого кризиса стало возможным благодаря более благоприятному климату около 813 000 лет назад.

С улучшением условий и освоением огня ранние люди повысили свои шансы на выживание. Сейчас учёные изучают, как эти достижения, наряду с другими изменениями окружающей среды, способствовали быстрому росту популяции.

Другие новости о нашей жизни на Земле

Ранее УНИАН сообщал, что человечеству придется забыть о 24-часовых сутках. Время, за которое Земля совершает оборот вокруг своей оси — составляют 23 часа, 56 минут и 4 секунды. И в какой-то момент длина суток будет составлять 25 часов, ведь вращение нашей планеты постепенно замедляется.

Кроме того, мы рассказывали, что человечество "кончалось" уже десятки раз. Конец света ждали не один раз. Таких периодов было достаточно на нашей истории.

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