Он прокомментировал, почему уволенные генералы начинают критиковать армию, отметив, что "на самом деле мы все - люди".

Командиров бригад Национальной гвардии Украины назначают в соответствии с их боевым опытом. Об этом заявил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко в интервью на Youtube-канале Анны Максимчук.

"Комбригов я назначаю только по их боевому опыту. Была такая история, 15-я бригада самая тяжелая, там вообще пять комбригов сменили. Я не хотел менять некоторых, но так сложилась ситуация, они действительно немножечко где-то недоработали... У меня кумовьев как таковых, чтобы вы понимали, нет вообще", - сказал он.

К тому же, по словам Пивненко, найти командиров бригад очень трудно сейчас.

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"Это не только у меня. Я уже не говорю о командирах рот. Солдаты уже становятся командирами рот. Если он себя хорошо проявил, то стал командиром роты, потом отправим его на обучение, дадим ему соответствующее звание", - добавил он.

Также он прокомментировал, почему уволенные генералы начинают критиковать армию, отметив, что "на самом деле мы все - люди". Пивненко объяснил:

"Для каждого человека есть свой пик. Это тоже надо понимать, не можешь ты прыгнуть, пробежать за 10, если ты бежишь 11, естественно это заложено. Поэтому не все становятся чемпионами мира, президентами, главнокомандующими, командирами бригад. Управлять пятитысячным войском это же не так просто, поэтому конечно будет и "гонение" на командиров бригад, на комбатов".

Мнение Пивненко об "уклонистах"

Как сообщал УНИАН, по словам Пивненко уклонисты боятся идти воевать, прежде всего, потому что боятся, ведь считают, что обязательно погибнут на фронте.

"Это же неправда. Воюют подразделения Специального назначения, "Азов", "Хартия", "Буревій", "Рубеж"... Все же воюют, все же нормально, и ребята нормальные. Я же езжу, общаюсь, и на уровне батальона, постоянно награды вручаю, и ведомственные, и государственные. Нет таких проблем, чтобы люди плакали, что я завтра в бой, я погибну. Нет такого вообще. А эти боятся, потому что они не попали. Вот когда они попадут, они перестанут бояться. Этот путь нужно пройти, и не надо бояться", - сказал Пивненко.

К тому же, как подчеркнул командующий, можно выбрать профессию в армии.

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