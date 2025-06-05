Частные инвесторы, деньги которых застряли в России, получили выплату с этих активов.

Украина раскритиковала решение Европы изъять миллиарды евро из замороженных российских активов и передать их западным инвесторам. Украинское правительство считает, что такой шаг ослабит позицию Европы против России.

Как сообщает Reuters, в прошлом месяце бельгийская компания Euroclear забрала 3 миллиарда евро (3,4 миллиарда долларов) наличных российских активов, хранившихся в клиринговой фирме, для выплат западным инвесторам, которые потеряли деньги, когда Москва арестовала их средства, хранившиеся в стране-агрессоре. В Украине считают, что это посылает неправильный сигнал и ослабляет позицию Европы в то время, когда идет обсуждение об изъятии 300 миллиардов долларов российских активов, застрявших в Европе, для восстановления и защиты украинского государства.

Высокопоставленная чиновница из Офиса президента Украины Ирина Мудрая отметила, что будет несправедливо, если частные инвесторы получат компенсацию раньше жертв войны.

Видео дня

"Это создает ощущение непоследовательности, колебания Европы в своей решимости. Международное право требует от агрессора полного возмещения убытков жертве, а не инвесторам, которые ... вошли в юрисдикцию с высоким уровнем риска", – пояснила она.

Чиновница также подчеркнула важность сохранения контроля над замороженными российскими активами, большинство из которых хранится в Euroclear. Это международная финансовая компания, базирующаяся в Бельгии.

В марте Euroclear получила разрешение от Бельгии, своего основного юридического органа, на осуществление выплат инвесторам, сообщили Reuters осведомленные источники. Произошло это после того как Европейский Союз в прошлом году изменил санкционный режим, чтобы сделать это возможным.

Представитель правительства Бельгии отмечал, что это "не бельгийское решение, а выполнение европейского регулирования, принятого единогласно государствами-членами". В Euroclear же говорили, что только выполняют санкции, а не принимают решение об их отмене.

Агентство отмечает, что вопрос замороженных активов РФ – среди ключевых требований российского правителя Владимира Путина по завершению войны. Украина же ведет активную кампанию против того, чтобы деньги снова оказались в распоряжении Москвы.

"Если их вернуть России, они будут конвертированы в танки, ракеты, беспилотники, подготовку новых войск. Мир ... должен продемонстрировать, что незаконная война приводит к необратимым финансовым последствиям", – акцентировала Ирина Мудрая.

Украинские чиновники опасаются, что выплата средств инвесторам от Euroclear, даже если она не повлияет на активы российского Центрального банка, может подорвать украинские усилия по заключению соглашения об использовании более широкого пула российских активов для помощи стране. В частности, представитель Министерства иностранных дел Украины Николай Юрлов считает, что эта выплата создала плохой прецедент.

Ранее этот шаг критиковали и западные эксперты. Ожидается, что лидеры Европейского Союза возобновят санкции, включая замораживание российских активов, на саммите в июне, хотя они все еще могут столкнуться с попыткой Венгрии сорвать эти усилия.

Замороженные активы РФ

По состоянию на июнь 2025 года, на Западе заморожено около $300-330 миллиардов активов, принадлежащих Российской Федерации. Эти средства были заблокированы после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Большинство этих средств заморозили в Европейском Союзе.

Хотя средства и заморожены, они продолжают "зарабатывать". В 2024 году страны G7 договорились предоставить Украине $50 миллиардов кредита, обеспеченного доходами от замороженных активов.

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что замороженные российские активы нужно направить на восстановление Украины после окончания войны.

В то же время в Испании предлагают потратить эти средства на оборону Украины и Европы. Соответствующий спецфонд предложил создать министр экономики страны.

Вас также могут заинтересовать новости: